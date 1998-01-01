Новости Новое зимнее авиарасписание обрадует туристов и отпускников Наш портал проанализировал новые «курортные» авианаправления, появившиеся в осенне-зимнем расписании ведущих российских авиакомпаний

Авиаперевозка по «отпускным» направлениям в рамках осенне-зимней воздушной навигации, стартовавшей в России 27 октября, демонстрирует явный рост, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе. Причем новинки курортных полетов наблюдаются повсеместно, а не только в Москве или Петербурге, как это бывало ранее. При этом речь идет как о чартерах, так и о регулярных перелетах, которые многие туроператоры сейчас используют и в составе «пакетов». Например, «Аэрофлот» с началом зимней навигации увеличил число рейсов из столицы в Дубай (с 21 до 28 рейсов в неделю), Бангкок (с 7 до 14) и на Пхукет (с 5 до 15), а также в Майами (с 4 до 5 в неделю), Мале (с 5 до 7) и Хошимин (с 2 до 3 в неделю). Кроме того, ведущий российский авиаперевозчик предложил пассажирам больше рейсов на маршрутах из Москвы в Денпасар (три раза в неделю) и Коломбо (пять раз в неделю), которые эксплуатируются совместно с авиакомпанией «Россия». Nordwind Airlines приступила к выполнению рейсов по новым для Шереметьево международным направлениям в Джидду и Камагуэй, увеличила частоту полетов в Ереван (с 16 до 19 рейсов в неделю), на Пхукет (с 4 до 6 в неделю) и в Варадеро (с 1 до 2 в неделю). Авиакомпания «Икар» в зимнем сезоне начала выполнять рейсы в Ереван, а также сохранила в своем расписании открытые в летнем сезоне направления в города Китая (Фучжоу, Цзинань и Тайюань). А Royal Flight открыла регулярные рейсы в Пунта-Кану и Варадеро: полеты по направлениям будут выполняться с частотой 2 раза в неделю. В свою очередь, с 25 декабря авиакомпания S7 предложит пассажирам отправиться в Милан. На период новогодних каникул (с 28 декабря по 12 января) рейсы будут осуществляться на ежедневной основе, а с 15 января - с частотой три раза в неделю. С 17 декабря перевозчик откроет полеты в Женеву с частотой 4 раза в неделю, а также возобновит традиционные зимние программы в Турин, Пловдив, Шамбери, Инсбрук и Зальцбург. Что касается Жуковского, с 30 октября «Уральские авиалинии» полетели из этого аэропорта в Амстердам (по средам и субботам), а с 13 декабря лоукостер Fly Arystan ежедневно свяжет этот аэропорт и Нур-Султан. Есть новинки и в питерском Пулково. В зимнем сезоне в его маршрутной сети появятся 11 новых российских и зарубежных городов, заметно увеличится частота рейсов по существующим направлениям. Традиционные рейсы из Петербурга в период каникул возобновят авиакомпании Air Serbia, Brussels Airlines и SAS, а рейсами S7 Airlines пассажиры смогут отправиться на горнолыжные курорты в Зальцбург и Инсбрук. На «горячее» петербуржцам подадут чартерные полеты в Варадеро и Коломбо, на Гоа и Пхукет, в Ла-Романа и Дубай, а также в Нячанг и Санью (все эти перелеты станет осуществлять Azur Air). У конкурентов «отпускные» предложения тоже есть, но они поскромнее: Nordwind будет осуществлять зимнюю чартерную программу в Нячанг и сразу три пункта в Таиланде (Бангкок, Паттайя, Пхукет), а Red Wings планирует выполнять зимой чартерные перелеты в Анталью и Стамбул. Есть сезонные новинки и в регионах. Так, Pegas Fly будет летать между Самарой и Ереваном, Wizz Air приступила к регулярным пассажирским перевозкам по маршруту Казань - Будапешт, а «ЮВТ Аэро» впервые в осенне-зимнем сезоне связала столицу Татарстана с Геленджиком. Существенно расширяется и перевозка по зимним курортным направлениям. Так, с 30 октября авиакомпания AZUR Air начала летать в Санью (Хайнань) из Перми, с 31 октября Royal Flight приступила к выполнению полетов из аэропорта «Гагарин» по маршруту Саратов – Дубай, а с 8 ноября AZUR Air намерена начать полеты из Екатеринбурга в Доминикану. Причем, как выясняется, спрос есть: первый рейс из Перми на Хайнань, к примеру, был загружен почти на 100%. «По «зиме» наблюдается та же тенденция, что и минувшим летом: несмотря на рост объемов перевозки по курортным направлениям, «горящих» туров нет, поскольку ее объемы сбалансированы с «наземкой», - констатирует менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – Все направления достаточно успешно продаются по устраивающей операторов стоимости, и можно ожидать, что сезон будет удачным». По оценке Евгения Ильина, заместителя генерального директора по коммерческой деятельности управляющей Пулково компании ВВСС, расширение полетных программ и появление новых (в частности, рейсов из Петербурга в Коломбо и на Хайнань) свидетельствует о росте спроса на этих направлениях. «Новые рейсы появляются тогда, когда на направлении создается достаточный для его коммерческой эффективности пассажиропоток, - считает он. – И в данном случае он есть». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка