ANEX Tour вышел на перуанское направление

Наши эксперты комментируют востребованность на нашем рынке недешевых туров в одну из самых загадочных латиноамериканских стран

Как сообщает АТОР, по последним данным министерства внешней торговли и туризма Перу, за период с января по июль 2019 года эту страну посетили 5859 российских граждан, что на 11,5% больше, чем в этот же период годом ранее. Туроператоры ранее отмечали определенный рост интереса россиян к странам Южной Америки.

Пакетные туры в эти страны остаются востребованными у наших соотечественников как по соображениям экономии, так и по соображениям комфорта и безопасности: страны этого континента пока мало знакомы россиянам.

Как рассказали в пресс-службе ANEX Tour, туроператор в конце октября начал продажу пакетных туров в Перу. Турпакеты базируются на динамическом пакетировании регулярных рейсов авиакомпаний KLM, Air France и др. из систем GDS.

Перу стала второй страной Латинской Америки в портфеле ANEX Tour. Напомним, что в июне 2019 года туроператор открыл продажу пляжных и экскурсионных туров в Бразилию c посещением Рио-де-Жанейро, Бузиоса, Сан-Паулу, водопадов Игуассу, Сальвадора и т.д.

В системе бронирования туроператора сейчас представлены несколько категорий и видов отдыха в Перу. Основу предложения ANEX Tour составляют экскурсионные туры по главным достопримечательностям страны, продолжительностью от 6 до 21 дня с проживанием в отелях категории 3*, 4* и 5*.

Экскурсионная программа включает во всех случаях самый знаменитый город инков – Мачу Пикчу, место древнего города Куско и старинные города, где можно увидеть наследие индейцев аймара и кечуа, познакомиться с их традициями и бытом.

Желающим увидеть и пляжи этой страны туроператор предлагает отправиться в комбинированный тур «экскурсии + пляж» – это туры в регионах Тумбеса и побережья Тихого Океана в Паракасе. Несколько дней на пляже включены в программу «История Великой Империи с отдыхом на побережье Тихого океана в Паракасе».

Третья категория перуанского продукта у ANEX Tour – это комбинированные туры с посещением Перу, Аргентины, Боливии, Эквадора, Колумбии, а также острова Пасхи и Галапагосы.

В рамках такого тура можно совершить круиз по Амазонке, посетить племена Тумбеса, поучаствовать в шаманских ритуалах и побывать в настоящих джунглях Янамоно.

Экскурсионный тур по Перу с прилетом в аэропорт Лима у ANEX Tour стоит от 359 тыс. р. на 2 взрослых, проживание в отеле 3* на 11 ночей (питание по программе, включены перелет и экскурсионный пакет).

Комментируя востребованность экзотического перуанского направления, Татьяна Дульнева, руководитель отдела Латинской Америки компании «Арт-тур», рассказала нашему порталу: «В настоящее время у направления нет серьезных проблем, которые бы мешали туристам. В целом в Перу очень хорошо развит сервис, есть большой выбор отелей, начиная от самых роскошных и заканчивая вариантами эконом размещения, хороший транспорт, отличные гиды.

Перу – одна из самых популярных у туристов стран Южной Америки. Это одно из самых интереснейших и загадочных направлений мира, где сосредоточены многочисленные археологические памятники и загадки. Кроме того, туристов привлекают удивительные природные ландшафты.

Это круглогодичное направление, но стоит иметь в виду, что примерно с ноября по март - сезон дождей в горной части страны, где находится Куско и Мачу-Пикчу. Поэтому если лететь в Перу в этот период, то стоит взять дождевик и быть готовым к тому, что может пойти дождь. Если туристы предпочитают поездку без дождей, то лучше поехать с апреля по октябрь соответственно.

Важно иметь в виду, что такие популярные места, как Куско и Пуно находятся на довольно большой высоте над уровнем моря (выше 3 тыс м), поэтому у некоторых путешественников бывают симптомы горной болезни из-за разреженного воздуха.

Стоимость туров различается в зависимости от дат и продолжительности поездки, количества человек, посещаемых мест, заказываемых услуг, категории отелей и т.п.

Существенную часть стоимости составляет международный авиаперелет, средняя стоимость международного перелета от 70 тыс руб. с человека, но бывают и спецпредложения у авиакомпаний. Лучше заранее бронировать путешествие в Перу, чтобы приобрести авиабилеты по хорошему тарифу.

Добавлю, что в данный момент в соседней стране Боливии проходят мирные протесты, из-за которых перекрываются некоторые улицы в столице Боливии Ла-Пас и поэтому приходится корректировать программу экскурсий, но проблем у туристов не возникает».

/TOURBUS.RU