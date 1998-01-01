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Забастовка посольства Израиля не должна отразиться на планах российских туристов/ Директор турагентства из Кургана проведет более четырех лет в колонии за обман клиентов/ МИД предупредил россиян о задержках при прохождении контроля в аэропортах Берлина

Забастовка посольства Израиля не должна отразиться на планах российских туристов

Закрытие диппредставительств Израиля не отразится на планах российских туристов, поскольку им не нужно оформлять визы, сообщили порталу "Интерфакс" в Минтуризма страны.

"В Израиле действует безвизовый режим для граждан России, поэтому данная ситуация никак не повлияет на туристов", — сказал директор департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр, добавив, что министерство работает в штатном режиме.

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), такого же мнения придерживаются и российские туркомпании. "На практике все запросы от туристов в большинстве своем связаны с работой посольства и консульства России на территории Израиля", — пояснили в ассоциации.

По данным Минтуризма, каждый год турпоток из России в Израиль стремительно растёт. Например, в сентябре этого года Израиль посетили 30,9 тыс. россиян, что на 28% больше, чем в сентябре 2018 года.

Напомним, что вчера посольство Израиля в Москве объявило о прекращении работы из-за нехватки финансирования.

Отметим, что забастовку с 30 октября объявили все дипломатические учреждения Израиля в мире. Основная цель бастующих – добиться повышения зарплат и улучшения условий жизни дипломатов, работающих за рубежом.

Директор турагентства из Кургана проведет более четырех лет в колонии за обман клиентов

Суд в Кургане вынес приговор директору туристического агентства, обвиняемому в хищении денег клиентов, сообщает в четверг пресс-служба областного УМВД.

Руководитель фирмы признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорена к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима.

Установлено, что с августа 2017 года по март 2018 года она предоставляла клиентам фиктивные документы, подтверждающие наличие оплаченной брони от туроператора на проживание в отелях, а также маршрутные квитанции электронных билетов на перелет.

Таким образом, директор турагентства оставила без денег и путевок 56 человек. Сумма причиненного ущерба составила более 5,5 млн рублей.

МИД предупредил россиян о задержках при прохождении контроля в аэропортах Берлина

Туристы могут столкнуться с задержками при прохождении контроля в берлинских аэропортах 9-10 ноября из-за протестных акций, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Германия – 9-10 ноября в Берлине активисты природозащитных организаций планируют протестные акции в аэропортах Тегель и Шенефельд; возможны задержки при прохождении паспортного и таможенного контроля и транспортные заторы на подъездных путях", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

/TOURBUS.RU



