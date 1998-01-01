По Испании теперь можно путешествовать в компании с «сомелье оливкового масла»

Вчера туроператор OblakaTravel, при содействии отдела туризма посольства Испании, пригласил представителей турагентств на презентацию Испании. Встреча с приятным гастрономическим оттенком состоялась в El Asador - одном из лучших испанских ресторанов в Москве. В центре внимания презентации оказались сразу три уникальных и самобытных региона страны - Андалусия, Галисия и Тенерефе.

По словам генерального директора OblakaTravel Ирины Петуховой, главное отличие их небольшой компании – качественные, индивидуальные и относительно недорогие программы туров.

«Все наши предложения, как правило, нестандартны, но с гарантированными датами заезда, для групп до 25 человек. Это очень удобно для туристов, которые ищут уникальные маршруты и предпочитают регулярные перелеты», - отметила Ирина.

На презентации были представлены как классические варианты туров по Испании - гастрономические, спа - программы, пляжные туры так и новые, авторские. Так, в числе самых свежих новинок был отмечен эксклюзивный событийный тур «Сан-Фермин и все лучшее в Наварре».

«Мы разработали этот тур с учетом самых интересных опций региона. Так, наш турист не только побывает на самом знаменитом празднике северной Испании – Сан-Фермине, но и увидит старинные замки Олите и Хавьер, уникальную крепость-церковь Ухуэ, деревушки и городки, расположенные у подножия Пиренеев… Он познакомится с историей и традициями региона, гастрономией и винами», - рассказала Ирина Петухова.

Еще одна уникальная авторская программа «Путь Святого Иакова» была презентована представителем OblakaTravel в Галисии Наталией Якимчук. Рассчитанная на неделю, это программа - яркий пример индивидуального путешествия в бюджетном сегменте.

Не менее интересен личный проект Ирины Петуховой и сомелье оливкового масла, куратора тура, сооснователя проекта Olive Makers Ольги Беклемишевой «Оливковая корона Испании».

«Это изысканное гастрономическое путешествие по югу Испании в сопровождении сомелье для тех, кому интересно заглянуть за кулисы производства легендарных оливковых масел Андалусии, - отметила Ирина, - В программе тура - посещение трех оливковых хозяйств, музея оливкового масла Terra-Oleum, мастер-классы, дегустации,и знакомство с андалусской кухней с кульминацией в виде обеда в фамильном замке Castillo de Canena.

Кстати, в этом году, еще можно успеть попасть в данный тур, дата заезда - с 9 по 14 декабря. И конечно мы всех приглашаем в Испанию на Новый Год, в наш авторский маршрут: «Из Мадрида в Страну басков, Наварру и Риоху».

В компании подчеркивают, что их ассортимент туров по Испании не ограничивается только экскурсионными маршрутами. Так, у туроператора есть свой базовый отель в Понтеведро, есть любимые и нами и нашими туристами бутик- отели в Галисии, - добавила Ирина, - На таком популярном острове для всех как Тенерифе нам тоже есть, что предложить для любого туриста».

Закончилась встреча теплыми пожеланиями Советника по туризму посольства Испании в Москве г-на Антонио де ла Морена Бальестероса и презентацией испанских блюд от шеф-повара ресторана El Asador Ивана Любимова.

/TOURBUS.RU