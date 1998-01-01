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Крым хотят превратить в горнолыжный курорт

Наши эксперты обсуждают идею крымских властей изучит возможность стоительства на полуострове горнолыжных трасс

В ходе прошедшего инвестфорума «Открытый Крым» и.о. министра курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко выступил с заявлением о том, что Крым может стать новым горнолыжным курортом, сообщает «Интерфакст».

«Все станет понятно после проведенного исследования в следующем году. После официального исследования со всеми лицензиями мы будем понимать, есть ли климатические и природные возможности для организации горнолыжного курорта на северных склонах гор Ай-Петри и Чатыр-Даг», - заявил г-н Волченко представителям СМИ.

Отметим, что тендер на проведение исследований, посвященных изучению возможностей развития Крыма как горнолыжного курорта, выиграла компания ООО «Эндикон-Эксперт» из Санкт-Петербурга. Далее чиновник напомнил, что к настоящему времени не существует ни одного исследования возможности развития горнолыжного туризма на полуострове. По словам и.о. министра, ООО «Эндикон-Эксперт» «обладает полномочиями по сертификации и разработке горнолыжных трасс».





По словам представителей пресс-службы министерства, ведомство выступает в качества заказчика данного исследования. На сайте госзакупок указано, что стоимость работ по изучению возможностей развития горнолыжного туризма в Крыму – 2 млн рублей. Компания – подрядчик обязалась выполнить порученную работу до конца октября 2020 года.

Комментируя эту новость нашему порталу, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», заявил: «Сложно представить себе Крым – горнолыжным курортом. Там просто нет погодных условий, температура постоянно положительная. Снег может выпасть и через три дня исчезнуть. Конечно, за этот промежуток времени туристы могут покататься на лыжах, но чисто для удовольствия.

Другое дело, если будет созданы искусственные условия для горнолыжного курорта».

Со своей стороны, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», добавил: «Идею эту слышу не в первый раз, но сомневаюсь в ее жизнеспособности. Крым это не место для лыжного отдыха».

/TOURBUS.RU