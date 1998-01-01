Надежда Назина: «Закон должен запрещать туроператору продажу формируемого продукта»

Поправки в действующий закон о туристической деятельности в РФ должны запретить туроператорам продавать формируемый ими турпродукт, заявила соавтор действующего российского закона об основах туристической деятельности, советник ректора РГУТиС, зампредседателя Ассоциации по туризму ЦФО Надежда Назина (на фото).

Напомним, что г-жа Назина хорошо известно в профессиональной среде — начиная с 2005 года она являлась сначала замглавой Ростуризма, а затем отвечала за туриндустрию в существовавшем тогда Министерстве спорта, туризма и молодежной политики.

"Я полагаю, что на сегодняшний день это должна быть норма, которая будет запрещать туроператору продажу формируемого продукта, ведь это ни что иное как завод, который производит продукцию. Он должен сформировать грамотно продукцию, он должен знать технологию изготовления этого продукта. А вот турагент – это продавец, который продает услуги, и он должен уметь грамотно их продавать. У каждого есть свой функционал", — сказала г-жа Назина, выступая на российско-белорусском конгрессе Альянса туристических агентств (АТА) России и Республиканского союза туриндустрии (РСТИ) Белоруссии.

По ее словам, на сегодняшний день практически не работают те нормы, которые разрабатывались в период 2004-2006 гг., когда был принят закон о туристической деятельности, они не продвигаются вперед и не гармонизируют с международным правом.

"Растет недовольство, как со стороны потребителей туристических услуг, так и со стороны участников рынка – туроператоров и турагентств", — сказала она.

Эксперт также добавила, что в законе нужно прописать нормы про турагентства, подготовить подзаконные акты, которые обязывали бы туристические агентства выполнять обязательства перед туристами.

"Разграничив функции туроператора и турагента, можно было бы также прописать норму, по которой за оказание определенных услуг туроператор обязан выплатить турагенту вознаграждение, но не ниже определенного процента от стоимости услуги. Эту процентную составляющую нужно рассчитать, это нужно будет доказывать и объяснять в Госдуме и правительстве, но тем не менее я думаю, что именно таким образом нужно будет урегулировать вопрос минимального процентного вознаграждения", — сказала г-жа Назина, добавив, что фраза "не ниже" может быть прописана в законе.

Эксперт отметила, что принимаемые законы должны обязательно включать нормы ответственности за их исполнение. "На сегодняшний день получается, что принимаются документы, те или иные нормы, но не прописывается ответственность за исполнение этих норм, а ведь это одно из условий, которое дает документу право на жизнь, чтобы этот документ работал", — пояснила г-жа Назина.

Как сообщает «Интерфакс», ранее на этой неделе исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова заявила, что снижение туроператорами комиссий приводит к нерентабельности турагентского бизнеса, а также ставит под угрозу самих путешественников, которые рискуют потерять деньги в случае банкротства компаний.

Комментируя заявление эксперта, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин» б беседе с нами отметил: «Не совсем понятна идея, которая стоит за высказыванием Надежды Назиной. Ее предложение никак не обезопасит туриста, ведь у многих туроператорских компаний по нескольку юридических лиц. Так что они без труда смогут передать продажи тому юрлицу, которое не является официально туроператором.

Я полагаю, что, скорее всего, г-жа Назина просто озвучила точку зрения недовольных агентов, которые находятся в борьбе за клиента с туроператорами».

В свою очередь Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», отметил: «Инициативу Надежды Назиной можно только поддержать. Каждый должен заниматься своим делом. Туроператор – это тот, кто формирует туристический продукт, а вот реализовывать его уже задача турагентства».

/TOURBUS.RU