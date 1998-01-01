Введение электронной визы выявило ряд проблем

На недавней встрече с представителями бизнеса глава Комитета по развитию туризма города на Неве Евгений Панкевич не без удовольствия говорил о том, что количество оформивших электронную визу иностранцев превысило 20 тыс. человек. По информации начальника отдела туристской инфраструктуры этого комитета Алексея Фисяка, сейчас поступило уже более 26 тыс. заявок на ее оформление, а свыше 14 тыс. человек уже побывали в Петербурге и Ленинградской области, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

«Мы наблюдаем высокий спрос на оформление электронных виз, - подчеркивает Евгений Панкевич. – Интерес к ней, конечно, в первую очередь проявляют жители соседних государств, однако и граждане других, самых разных стран, уже пользуются этим удобным и выгодным для гостей инструментом».

По имеющейся статистике, в первую очередь получение электронных виз сейчас оказалось интересно жителям Эстонии, Латвии и Финляндии, однако среди заявителей есть и жители таких отдаленных государств, как Мексика, Малайзия или Кувейт.

Вместе с тем появление е-Visa сопровождается и некоторыми негативными нюансами. Во-первых, несмотря на простоту оформления и достаточно качественные инструкции по заполнению визовых анкет уже появились посредники, готовые (за вознаграждение, само собой) оказать такую услугу.

Во-вторых, уже зафиксированы и случаи депортации из Петербурга иностранцев, приехавших по электронной визе. И хотя пока они единичны и, как правило, не связаны с каким-либо умыслом, некая нотка негатива все же звучит.

Как совсем недавно предупреждал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, уже имеющей опыт использования электронной визы с 1 июля 2019-го, чаще всего проблемы возникают из-за неправильного оформления документов. В частности, с реальными трудностями столкнулись граждане стран, в алфавитах которых используют диакритические значки (т. е. символы над, под и между буквами) - такие имеются, к примеру, в финском и немецком языках.

Кроме того, оказались депортированными люди, не полностью указавшие в анкетах свое имя или фамилию. В связи с чем визовые органы вновь напоминают: документы на электронную визы должны быть заполнены в точном соответствии с тем, как данные заявителя записаны в его паспорте.

А сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Давиденко напоминает: важно не только правильно заполнить документы на визу, но и убедиться в том, что выполняются все ее требования.

В том числе и временные: если, к примеру, обладатель е-Visa приедет в Петербург к окончанию срока действия разрешения, права на посещение города и области в течение 8 дней у него уже не будет. «Чтобы не было никаких проблем на границе, необходимо четко выполнять все требования к получению и использованию электронной визы», - констатирует он.

Увы, но случаи, когда иностранца не впускают в Россию по такой визе или депортируют, уже есть. По информации «Фонтанки», к примеру, имеется даже прецедент, когда электронную визу посредники «оформили» гражданину Великобритании. Он, видимо, не знал о том, что его страна в список 53 государств, жители которых имеют право оформлять е-Visa, не попала…

Вместе с тем высокий спрос на электронную визу подтверждает: надежды на рост турпотока в связи с этим оправдываются. Пока в Петербург и Ленобласть едут соседи, однако к началу следующего теплого сезона за ними наверняка потянутся и другие туристы, получившие право на такой тип визы.

/TOURBUS.RU