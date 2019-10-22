Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российский турпоток в Узбекистан вырос более чем на 26% Представители Госкомитета Республики Узбекистан по развитию туризма и эксперты туррынка прокомментировали растущую популярность среднеазиатского направления на российском рынке

По данным Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма, число российских туристов, посетивших Узбекистан в 2019 году, выросло почти на 75 тысяч (26,5%) в сравнении с 2018 годом. Страна стала наиболее привлекательной для туристов после проведения правительством Узбекистана ряда реформ в сфере гостиничного предпринимательства и безопасности, направленных на создание максимально благоприятных условий для пребывания туристов из России и других стран, - подчеркивают в Госкомитете по туризму. Стартовавшая в 2019 году Концепция развития сферы туризма в Республике Узбекистан 2019-2025 гг. позволила увеличить поток туристов в Узбекистан за девять месяцев на 1 млн человек в сравнении с показателями прошлого года. «70% российских туристов приезжают из Санкт-Петербурга и Москвы. Как обитателей мегаполисов помимо величия окружающих объектов (7,4 тысячи объектов культурного наследия, 209 из которых включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО) их привлекает уединение и естественный местный колорит, не отягощенный деталями глобализации. В Узбекистане остаются не тронутыми цивилизацией целые части городов: в Бухаре, Самарканде – мало где в современных странах мира можно встретить такую концентрацию уединения. Вместо fastfood - изобилие овощей и фруктов по низким ценам. Чтобы сделать пребывание туристов максимально комфортным, за последние годы правительством Узбекистана был проведен ряд реформ в сфере безопасности и предпринимательства, призванных повысить уровень качества туристических услуг», – отметил советник председателя Госкомитета Республики Узбекистан по развитию туризма Бехруз Хамзаев. По подсчетам сервиса путешествий Туту.ру, в 2019 году направление Узбекистан часто становилось самым популярным по числу проданных авиабилетов. За период с января по сентябрь 2019 года включительно рост доли Узбекистана в зарубежном трафике составил примерно 50%. По мнению замдиректора по развитию бизнеса сервиса путешествий Туту.ру Игоря Сивца, путешественники выбирают Узбекистан не только по причине культурных достоинств страны, но и так как это направление удобно и выгодно: «Туристов привлекает отсутствие визового режима, то есть нет лишних денежных и временных затрат на оформление и достаточно просто приобрести авиабилеты/отель, чтобы отправиться в путешествие. Средние затраты на месте также ниже, чем, например, в странах Евросоюза, то есть отдых получается более бюджетным. Нет языкового барьера, благодаря чему проще решить возникающие вопросы, найти экскурсию и прочувствовать гостеприимство страны».

Отметим также, что, по версии издательского дома Lonely Planet, Узбекистан наряду с другими странами Средней Азии признан одним из самых рекомендуемых направлений для путешествий в 2020 году. «Это не единственный рейтинг, где отмечают Узбекистан за последние два года в лидерах. Мы стараемся максимально улучшить условия пребывания для гостей. Для ускорения реставрации культурных объектов и прилегающих территорий привлечены силы и инициативы частных инвесторов», - комментирует советник председателя Госкомтуризма Узбекистана Бехруз Хамзаев. Для реставрации более половины объектов культурного наследия, а также благоустройства территории вокруг объектов, правительство Узбекистана перенаправило плату за аренду на реставрацию и ввело ряд определенных льгот для бизнеса, ориентированного на туристов. Согласно постановлению Кабинета министров Республики Узбекистан от 22.10.2019 г. объекты материального культурного наследия, на территории которых расположены или будут созданы объекты туристской инфраструктуры, в том числе средства размещения, предоставляются в аренду на срок до тридцати лет. При этом арендаторы освобождаются от уплаты аренды за первые пять лет, а сумма, равная пятилетней аренде, направляется на реставрацию соответствующих объектов. Сегодня в Узбекистане насчитывается около 8208 тыс. культурных объектов, 209 из них в составе четырех городов-музеев: «Ичан калъа в г. Хиве», «Исторический центр г. Бухары», «Исторический центр г. Шахрисабза» и «Самарканд — перекрёсток культур» – включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. /TOURBUS.RU

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