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Израильское посольство в Москве бастует/ МИД РФ предупреждает о новых демонстрациях в Барселоне/ Впавшую в кому в Турции туристку доставили в Россию

Израильское посольство в Москве бастует

Израильское посольство в Москве прекратило работу из-за финансовых проблем, следует из сообщения диппредставительства не его странице в Facebook на русском языке.

Как говорится в сообщении, «в связи с решением Министерства финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором Минфин 21.07.2019 договорённости и обязать посланников Государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть посольство. Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в посольство закрыт.

Ежедневно мы работаем на благо укрепления мощи Государства Израиль. К сожалению, Минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам. Мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время».



Помимо посольства в Москве забастовка дипломатов коснулась генконсульства в Санкт-Петербурге. «Консульские услуги предоставляться не будут, и никто не будет допущен в консульство», — заявили сотрудники диппредставительства в Facebook.

Как поясняет израильский «9 канал», ранее о забастовке объявили сотрудники МИДа и Минобороны. Их недовольство вызвано решением Минфина сократить расходы на содержание дипломатов и иных представителей Израиля по всему миру.



МИД РФ предупреждает о новых демонстрациях в Барселоне

Массовые уличные протесты сторонников независимости Каталонии продолжатся в Барселоне до 14 ноября, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Испания – с 30 октября по 14 ноября в Барселоне ожидается продолжение массовых демонстраций сторонников независимости Каталонии. Повышенные меры безопасности, ограничения движения транспорта", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

Протесты в Барселоне отразились на туристах. Так, в столице Каталонии закрывался собор Саграда-Фамилия.

Трагедия произошла также с пожилым французским туристом, который вместе с женой пытался пешком дойти до аэропорта Эль-Прат после перекрытия движения общественного транспорта. Пройдя 3 км, мужчина рухнул на землю и скончался от остановки сердца.

Впавшую в кому в Турции туристку доставили в Россию

Пострадавшую на отдыхе в Турции российскую туристку доставили в Санкт-Петербург бортом санавиации, она будет проходить лечение в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, сообщила сегодня вице-губернатор города Анна Митянина.

Девушка отправилась на отдых 13 октября вместе с мамой и маленькой дочкой по линии туроператора TUI, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*.

В понедельник Генконсульство РФ в Анталье сообщило, что российская туристка 1988 года рождения была госпитализирована 18 октября в больницу города Анталья в Турции с подозрением на инфаркт головного мозга. Из-за тяжелого состояния врачи ввели ее в искусственную кому. Вечером 28 октября медики дали разрешение на транспортировку россиянки в Петербург.

/TOURBUS.RU



