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30 октября
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Израильское посольство в Москве бастует/ МИД РФ предупреждает о новых демонстрациях в Барселоне/ Впавшую в кому в Турции туристку доставили в Россию
Израильское посольство в Москве бастует
Израильское посольство в Москве прекратило работу из-за финансовых проблем, следует из сообщения диппредставительства не его странице в Facebook на русском языке.
Ежедневно мы работаем на благо укрепления мощи Государства Израиль. К сожалению, Минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам. Мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время».
"Испания – с 30 октября по 14 ноября в Барселоне ожидается продолжение массовых демонстраций сторонников независимости Каталонии. Повышенные меры безопасности, ограничения движения транспорта", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.
Протесты в Барселоне отразились на туристах. Так, в столице Каталонии закрывался собор Саграда-Фамилия.
Трагедия произошла также с пожилым французским туристом, который вместе с женой пытался пешком дойти до аэропорта Эль-Прат после перекрытия движения общественного транспорта. Пройдя 3 км, мужчина рухнул на землю и скончался от остановки сердца.
Впавшую в кому в Турции туристку доставили в Россию
Пострадавшую на отдыхе в Турции российскую туристку доставили в Санкт-Петербург бортом санавиации, она будет проходить лечение в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, сообщила сегодня вице-губернатор города Анна Митянина.
Девушка отправилась на отдых 13 октября вместе с мамой и маленькой дочкой по линии туроператора TUI, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*.
В понедельник Генконсульство РФ в Анталье сообщило, что российская туристка 1988 года рождения была госпитализирована 18 октября в больницу города Анталья в Турции с подозрением на инфаркт головного мозга. Из-за тяжелого состояния врачи ввели ее в искусственную кому. Вечером 28 октября медики дали разрешение на транспортировку россиянки в Петербург.
/TOURBUS.RU
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