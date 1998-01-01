Новости Brussels Airlines прекратит на зимний период полеты в Москву Эксперты обсуждают причины и последствия решения нациoнального бельгийского авиаперевозчика

« Brussels Airlines на три месяца приостановят полеты из Брюсселя в Москву (с 18 ноября до 24 февраля 2020 года)», однако на короткий период новогодних праздников 20 декабря – 11 января будет сделано исключение, и полеты будут осуществляться», - такая информация появилась в системе бронирования перевозчика. Далее указывается, что на период «каникул авиакомпании» рейсы из Брюсселя в Москву буду выполнять другие авиакомпании, состоящие в Lufthansa Group, с пересадками в Германии, Австрии, Швейцарии. Стоит отметить, что частота полетов в период зимнего расписания 28 октября – 28 марта была сокращена с ежедневной до 4 вылетов в неделю. Ожидается, что в летнем расписание следующего года частота полетов будет восстановлена. По словам представителей авиакомпании Brussels Airline, решение временно прекратить полеты в столицу России было принято в связи с сокращением объемов перевозки, эти меры направлены на увеличение прибыли компании. В настоящее время Brussels Airlines балансируют на грани окупаемости. Сокращение маршрутов должно помочь компании к 2022 году выйти на 8% рентабельность, что, в свою очередь, позволит инвестировать средства во флот авиакомпании, инновации и рабочие места, - отмечают СМИ. По словам экспертов рынка, такие меры принимаются авиакомпаниями достаточно часто, особенно в Европе. Такие меры, как правило, принимаются в низкий сезон, когда спрос на авиаперевозку минимальный.

В интервью нашему порталу Жучкова Светлана, руководитель направления Германии и стран Бенилюкса «ВАНД Интернешнл», заявила: «Полагаю, что скажется на стоимости билетов и может вызвать нехватку перевозки. На данном направлении два основных авиа перевозчика: "Брюссельские авиалинии" и «Аэрофлот». Временный уход одного из перевозчика перекладывает нагрузку на другого. Кроме того, расписание у этих авиакомпаний было разное: у туристов был выбор по времени. И любая конкуренция дает шанс на более дешевую стоимость». В PR-службе PAC Group, добавили: «Уход авиакомпании - это всегда не очень хорошая новость, т.к. чем меньше выбора, тем при отсутствии конкуренции становятся выше цены. С уходом «Брюссельских авиалиний» останется только «Аэрофлот» и скорее всего, тарифы на авиабилеты возрастут. Билеты «Брюссельских авиалиний», как правило, продавались по ценам ниже «Аэрофлота» и пользовались популярностью для полетов как в саму Бельгию, так и в соседние Нидерланды и Францию, куда билеты традиционно дороже». В свою очередь, Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «АвиаПорт», заявил представителям СМИ: «Если компания считает, что доходная ставка на маршруте упала слишком низко, она оптимизирует перевозку. В результате прямые рейсы, скорее всего, не подорожают, но и не произойдет традиционного снижения цен, характерного для этого периода. Для пассажиров, для которых критична цена, ничего не изменится – они почти всегда выбирают рейсы с пересадкой. А конкуренция между стыковочными маршрутами никуда не денется». /TOURBUS.RU

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