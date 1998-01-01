С сегодняшнего дня Волга и Дунай стали ближе

С сегодняшнего дня европейский лоукостер Wizzаir открывает новый рейс Будапешт – Казань – Будапешт на лайнерах Airbus A320/ 321. Вылет из Будапешта в 17:15, прибытие в Казань в 22:40. Обратное отправление в 23:15, прилет в Будапешт в 0:40.

Напомним, что до сих пор Wizzair летал в Россию только в Москву и Санкт-Петербург.

Представляя ранее на пресс-конференции в Казани новый рейс, генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер отметил, что «прямой рейс Казань – Будапешт будет способствовать росту турпотока, а также активизации культурных и торгово-экономических связей между Венгрией и Татарстаном. Генконсульство Венгрии в Казани в этом году ожидало выдать около пяти тысяч виз, но с запуском прямого авиасообщения эта цифра, скорее всего, будет значительно превышена.

Консульство уже сегодня готовится к повышенному интересу жителей Татарстана и других регионов консульского округа к поездкам в Венгрию и более активному спросу на оформление виз, поэтому с октября в штате появится ещё один консульский сотрудник».

В свою очередь председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сообщил, что «с точки зрения туристических связей республика работает с Венгрией уже давно, татарстанские туристы охотно посещают эту страну.

Также несколько лет Госкомитет плотно работает с несколькими венгерскими туроператорами и Татарстан посещают группы венгерских туристов. Пока ещё это не сотни тысяч человек, но интерес есть, мы нашли ключевых партнёров на этом рынке. Уверен, что с открытием прямого авиасообщения увеличится как число венгерских туристов в Татарстане, так и туристов из республики и соседних регионов в Венгрии».

Отметим, что новый рейс уже заинтересовал туроператоров. Так, «Интурист» открыл продажи пакетных туров из Казани в Будапешт на базе рейсов Wizzаir.

«Венгерское направление показывает себя в этом году в продажах очень хорошо. Видя положительную динамику по сезону и высокую востребованность лечебного турпродукта и сити-туров, мы добавили в список пунктов вылета сначала Санкт-Петербург, а теперь и Казань. Использование лоукост-перевозки позволяет сделать венгерский турпродукт еще доступнее», – рассказал исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин.

Как сообщили в «Интуристе», под вылеты из Казани на лоукостере Wizzаir туроператор предлагает жителям Татарстана и регионов Поволжья экскурсионные туры в Будапешт и отдых на бальнеологических курортах Венгрии. Турпакет включает авиаперелет, трансфер, проживание на завтраках и медицинскую страховку, туры рассчитаны с продолжительностью от 4-х до 21 ночи. На настоящий момент в ассортименте представлено более 260 отелей по всей Венгрии.

Стоимость полного турпакета с перелетом туда-обратно из Казани и проживанием в отеле в центре Будапешта у «Интуриста» сейчас стартует от 20,4 тыс. рублей на одного человека.

/TOURBUS.RU