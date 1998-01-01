Исландия — спрос небольшой, но стабильный

За восемь месяцев 2019 года Исландию посетили почти 1,4 млн иностранных туристов – на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает портал Iceland monitor. По информации РСТ, снижение турпотока власти островного государства связывают с банкротством исландского перевозчика Wow Air в марте этого года.

В следующем году исландская туриндустрия рассчитывает на рост турпотока примерно на 3% и еще на 5% – в 2021-м, что позволит через два года приблизиться к показателю въезда 2,2 млн человек в год.

Между тем туроператоры, опрошенные РСТ, отмечают, что банкротство исландского лоукостера не коснулось российского рынка. «На внутренних маршрутах мы пользуемся рейсами Iceland Air», – уточнила менеджер компании «Ванд» Ирина Медведева. Но проблемы для роста турпотока из России создает высокая стоимость поездок в Исландию. К примеру, групповой недельный тур на человека при двухместном размещении обойдется в €2,6 тысяч без перелета и оформления визы. Авиабилет с багажом на прямом рейсе S7 добавит еще €450.

«И это еще хорошая цена, потому что у «Аэрофлота» с пересадкой билеты в среднем идут от €500, а на высокие даты по €700 и выше. А тур отличный, по разным городам севера и юга острова с проживанием не только в Рейкьявике. Исландия – страна для искушенных туристов, которые хотят увидеть что-то новое, прочувствовать силу дикой природы», – пояснила г-жа Медведева.

В компании «Русский Экспресс» на летние даты собирают мини-группы в Исландию с гарантированными заездами. Но говорить о большом потоке в эту страну из России нельзя, считает директор департамента рекламы и PR Анна Филатовская. «Исландия – сугубо индивидуальное направление. Когда восстановились еженедельные прямые рейсы из Москвы, желающих посетить этот красивый остров стало немного больше, но в целом отправляем менее сотни человек в год», – заметила она.

По информации РСТ, в Исландии не слишком развита туристическая инфраструктура, но ведется строительство отелей. Только в этом году в Рейкьявике будет введено в эксплуатацию 430 новых гостиничных номеров, в других регионах страны – 330. Строительство еще 250 гостиничных номеров в столичном районе планируют завершить в следующем году и 520 – через два года. Средняя заполняемость отелей в Рейкьявике и его окрестностях с января по июль составляет 73%, а в других регионах – 40-65%.

В интервью нашему порталу Дарья Домостроева, руководитель PR-департамента «Инутрист», отметила: «Продажи туров в Исландию, конечно, носят индивидуальный характер, о массовых заездах говорить не приходится. Исландию мы открыли в этом году, так как видим в этом направлении возможности для роста. У направления есть потенциал, прежде всего, для экскурсионных туров.

Продажам направления очень бы поспособствовала большая активность Совета по туризму страны и его работа с туроператорским сообществом».

«Наличие прямых рейсов из Москвы – однозначно позитивная новость для туристов. Однако это направление нельзя назвать очень популярным, Исландия никогда не входила в топ посещаемых стран Европы по причине того, что путешествие в эту страну, как правило, всегда дороже, чем во многие другие европейские страны.

Средняя стоимость туров в Исландию составляет 3-4 тыс. евро, некоторые туры доходят и до 8 тыс. евро и более.

Все программы в Исландии связаны исключительно с посещением природных достопримечательностей этой страны. Поэтому в основном в эту страну отправляются в индивидуальные туры. Чаще всего это искушенные туристы старшего возраста, те, кто уже много где побывал, с хорошим достатком и сознательно стремится открыть для себя удивительную природу этой страны», - рассказали нам в свою очередь в пресс-службе туроператора BSI Group.

/TOURBUS.RU