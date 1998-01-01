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Прервано железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией/ Саудовская Аравия хочет инвестировать в туриндустрию России/ AZUR air открыла рейсы на Хайнань из Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону

Прервано железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией

Железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки, прерванное сегодня из-за повреждения линии электропередачи на территории Финляндии, пока не восстановлено, в настоящее время действует гибридная схема движения, сообщает государственная железнодорожная компания Финляндии VR (финский оператор электропоездов "Аллегро").

"Пассажиры поездов "Аллегро" перевозятся на участке Вайниккала – Лаппеенранта автобусом, что означает, что поезда значительно задерживаются", — говорится в сообщении. VR не сообщает о сроках восстановления нормального движения.

Между тем, как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД"), поезд "Аллегро" N783 отправился из Санкт-Петербурга с опозданием на 1 час 42 минуты, потому что 29 октября 2019 года по техническим причинам на территории Финляндии был задержан поезд "Аллегро" N782 сообщением Хельсинки – Санкт-Петербург.

В Санкт-Петербург поезд прибыл с опозданием на 2 часа 5 минут.

Саудовская Аравия хочет инвестировать в туриндустрию России

Саудовская Аравия выразила заинтересованность в инвестициях в туристскую индустрию России, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Вопрос обсуждался в рамках встречи министров туризма G20 в Японии, на которой присутствовали глава Ростуризма Зарина Догузова и глава Комиссии по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед Аль-Хатыб.

"Россия и Саудовская Аравия договорились о практической реализации инициатив в рамках подписанного в октябре меморандума о развитии туризма. В первую очередь будет начата работа по координации усилий в части создания турпродуктов для туристов из РФ и Саудовской Аравии. Кроме того, саудовская сторона выразила заинтересованность в инвестициях в туристскую индустрию России", — отметили в Ростуризме.

В пресс-службе добавили, что еще одним шагом в увеличении взаимного туристского обмена может стать запуск прямого сообщения между Россией и Саудовской Аравией, для чего будет проработан вопрос с компетентными органами и бизнесом двух стран.

Документы о сотрудничестве в туризме между Россией и Саудовской Аравией были подписаны в ходе визита Владимира Путина в Эр-Рияд в октябре.

AZUR air открыла рейсы на Хайнань из Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону

Авиакомпания AZUR air во вторник начала выполнять программу полетов из Нижнего Новгорода в город Санья (остров Хайнань, Китай), сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе нижегородского аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло, первый самолет этого рейса вылетел из Нижнего Новгорода в 13:39 мск. Полеты выполняются на самолетах Boeing 767-300 один раз в неделю по плавающему графику.

Других рейсов из Нижнего Новгорода в Китай в расписании аэропорта нет.

Кроме того, в пресс-службе ростовского аэропорта Платов сообщили, что AZUR air приступила к выполнению рейсов в Санью из Ростова-на-Дону.

"Первый рейс был выполнен в понедельник, 28 октября. Перевозка пассажиров осуществляется на лайнерах Boeing 767-300", — рассказал представитель пресс-службы.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю. Вылет в Санью – в 11:45, прибытие из Китая – в 6:35.

/TOURBUS.RU

Этой осенью россияне летают в Грецию, Болгарию и Таиланд

Онлайн-сервис Biletix представил нашему порталу анализ спроса на авиабилеты за рубеж в сентябре - ноябре

Таиланд, Болгария и Греция лидируют по росту спроса в сентябре – ноябре 2019. При этом объем продаж авиабилетов в Грузию практически прекратился, - сообщили нам в компании Biletix.

Как сообщают в компании, наибольший рост спроса у российских туристов среди международных туристических направлений демонстрируют Пхукет (рост ранних бронирований в январе – августе на осенние месяцы вырос в 7,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), Бургас (рост в 3,1 раза) и Родос (рост в 2,2 раза).

Однако в целом объем продаж авиабилетов за границу с вылетом в сентябре – ноябре снизился на 5,6%, следует из аналитики интернет-сервиса.

Наибольшее снижение продемонстрировали Тбилиси (-92%), Бишкек (-82%) и Батуми (-82%). Объем продаж авиабилетов в Грузию практически прекратился, несмотря на то что осенью прошлого года Грузия входила в число наиболее популярных направлений бархатного сезона.

Средний чек на авиабилеты туда-обратно за границу с вылетом в сентябре – октябре вырос с 18 941 до 19 058 рублей, по сути, оставшись на прошлогоднем уровне.

Самыми доступными зарубежными направления осени стали Рига (средний чек на авиабилеты туда-обратно, приобретенные в августе, с вылетом осенью составил 5 700 рублей), Минск (6 013 рубля), Братислава (6 090 рублей), Ереван (6 330 рублей) и Гюмри (7 483 рубля).

/TOURBUS.RU



