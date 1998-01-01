Новости Гиды, работающие с китайскими туристами, должны иметь гражданство РФ Профессионалы, работающие на въездном туррынке, обсуждают методы борьбы с «серым рынком» китайского туризма

Обсуждая тему дальнейшего расширения потока туристов из КНР, участники недавно состоявшегося в Петербурге общего собрания Северо-Западного отделения РСТ подтвердили: упорядочить его возможно только в том случае, если наконец-то будет принят законопроект, регулирующий деятельность гидов-переводчиков, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. «Если будет принят закон, в котором четко пропишут требование о российском гражданстве гидов-переводчиков, многие проблемы направления решатся, - считает Леонид Флит, руководитель РСТ-Северо-Запад и вице-президент РСТ. – Вместе с тем надо честно признать, что сложившаяся ситуация во многом обусловлена тем, что в свое время бизнес-сообщество проявляло недостаточную активность». В свою очередь, глава компании «Луна» Константин Яхонтов все «разложил по полочкам». По его оценке, желание российского бизнеса упорядочить работу с безвизовым китайским турпотоком все последнее время наталкивается на откровенное лоббирование интересов тех, кто сейчас занят в этом теневом секторе. «Речь идет об огромных деньгах, терять которые никто не хочет, - резюмировал он. – Поэтому ожидать, что давным-давно предложенный законопроект о гидах будет принят без проволочек и в том виде, в котором нужно нам, не приходится». Он подтвердил это конкретным примером: объем предлагаемого законопроекта изначально составлял всего 1,5 странички, однако затем он дорос до 23 страниц (!), поскольку количество желающих подправить закон в нужную для ряда интересантов сторону весьма велико. И пока принятие закона по-прежнему тормозится. Как считает Константин Яхонтов, принципиально важными и обязательными для законопроекта являются всего три пункта. Во-первых, гиды-переводчики, работающие с безвизовыми китайцами на территории РФ, должны иметь российское гражданство. Во-вторых, они обязательно должны сдавать экзамен на право работы по этому профилю. А в-третьих – на уровне субъектов федерации должен осуществляться жесткий надзор за выполнением закона. «Подчеркиваю: речь идет об обязательной сдаче экзамена на право работы в качестве гида-переводчика, а не о формальном получении какого-то сертификата, - заявил эксперт. – Если пойти по пути формальной выдачи документа, мы можем получить легализацию тех ныне нелегально работающих гидов-китайцев, которые действуют во всех российских регионах». На заседании были приведены и свежие цифры: по данным Погранслужбы ФСБ РФ, в этом году в Россию с туристическими целями уже прибыли около 1,47 млн граждан Китая, что превышает показатели 2018-го на 40%. Специалисты уверены: в том случае, если этот поток не будет так или иначе систематизирован, нелегальный китайский бизнес подомнет под себя и те сферы деятельности, которые пока еще не входят в его оборот. «Все идет к тому, что вся система обслуживания безвизовых китайцев в России будет подмята их же соотечественниками, - считают специалисты. – Ведь если раньше речь шла только о гидах, теперь в сферу интересов китайского теневого бизнеса входят и перевозки (как по земле, так и по воде), и торговля, и даже размещение». «Сейчас нужны не разговоры, а активность: если у кого-то есть конкретные предложения, которые тем или иным образом могут помочь упорядочить работу с безвизовыми китайцами, подавайте их, - резюмировал разговор Леонид Флит. – Все они будут рассмотрены и будут сделаны соответствующие выводы». Однако как он, так и другие участники дискуссии уверены: требование о российском гражданстве гидов-переводчиков наряду со сдачей ими экзамена на допуск к профильной деятельности и жестким контролем за выполнением этих норм являются обязательными и принципиально важными для урегулирования турпотока из КНР. /TOURBUS.RU

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