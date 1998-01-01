Владелец ANEX Tour и зять экс-министра Ткачева могут вдвоем купить «Интурист» за $10 млн

Возможные участники сделки по покупке стрейшего российского туроператора и эксперты высказались о громкой публикации журнала Forbes

В покупке компании "Интурист", принадлежащей обанкротившемуся холдингу Thomas Cook заинтересованы два крупных инвестора – Роман Баталов - зять бывшего министра сельского хозяйства РФ и экс-губернатора Кубани Александра Ткачева и владелец ANEX Tour Нешет Кочкар. Они готовы заплатить за туроператора $10 млн, сообщил вчера журнал Forbes.

Отметим, что, по данным СПАРК, аффилированным с г-ом Баталовым компаниям "Юг-Бизнеспартнер" и "Домейн" принадлежат крупнейший в Европе отель "Сочи Парк" на 2880 номеров (бывший Azimut), а также еще несколько гостиниц на территории Сочи и в Красной Поляне и игорные заведения "Казино Сочи", "Бонус" и "Бумеранг".

Напомним, что еще 18 октября на туристическом рынке появились слухи, что туроператора "Интурист" может приобрести ANEX Tour. Как пояснили тогда в Ассоциации туроператоров России (АТОР), почвой для них стали сообщения в соцсетях о ведущихся переговорах, а также то, что владельцу ANEX Tour Нешету Качкару принадлежат 8% акций холдинга Thomas Cook.

Ранее также сообщалось, что контроль над "Интуристом" может получить китайская инвестиционная компания Fosun, крупнейший инвестор Thomas Cook, которой принадлежат 18% акций британского холдинга, и которая получила бы контрольный пакет его акций, если бы не произошло банкротство.

Этот инвестор также контролирует китайское подразделение холдинга Thomas Cook China, которое плотно сотрудничает с "Интуристом".

"Теперь активом заинтересовались владелец турецкого туроператора ANEX Tour Нешет Кочкар и краснодарский бизнесмен Роман Баталов, зять бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Каждый из предпринимателей рассчитывает получить 50% туроператора. Партнеры готовы заплатить за "Интурист" $10 млн", — сообщил вчера Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Также один из источников сообщил изданию, что в пятницу, 18 октября, г-н Кочкар прилетел в Сочи, чтобы встретиться с потенциальным партнером по новому проекту Романом Баталовым.

По словам другого собеседника Forbes, на следующей неделе переговоры продолжились: 23 и 24 октября в центральном офисе «Интуриста» в Москве состоялась презентация актива, в которой участвовали г-н Кочкар и два топ-менеджера из структур, близких к г-ну Баталову.

Как отмечает Forbes, официальный представитель совместного предприятия "Интуриста" и Thomas Cook заявил, что сделки по продаже российского туроператора Баталову и Кочкару нет, однако не стал опровергать сам факт переговоров о продаже бизнеса.

В "Интуристе" "Интерфаксу" сообщили, что не комментируют любые возможные переговоры с потенциальными инвесторами, но "заинтересованность в активе проявляют многие компании".

В то же время, как сообщает сегодня турецкое издание Turizm Güncel, Нешет Кочкар отказался от комментариев относительно п информации в российском Forbes о намерении приобрести «Интурист» совместно с Романом Баталовым или каким-либо другим инвестором.

Одновременно г-н Кочкар категорически опроверг информацию о переговорах с Романом Баталовым и встрече с ним для обсуждения покупки «Интуриста», которая, по информации Forbes, состоялись в Сочи. «Это не соответствует действительности», - сказал бизнесмен турецкому изданию.

«Для иностранного инвестора наибольший интерес представляет направление выездного туризма «Интуриста», — отметил в интервью Forbes Владимир Шаров, президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России (АВВТ) и управляющий партнер «Владинвесттур». — В то время как для российского в приоритете внутренний и въездной туризм, направленный на формирование объема россиян на наши курорты и иностранных туристов на топовые направления культурно-познавательного туризма».

Объясняя оценку компании в $10 млн, один из участников переговоров говорит о том, что у компании есть долг в несколько десятков миллионов долларов.

Однако г-н Шаров, который в 2013-2014 году работал первым вице-президентом по операционной деятельности ОАО ВАО «Интурист», говорит, что в то время при долге в $30 млн компания оценивалась в $120 млн.

Впрочем, он допускает, что сейчас туркомпания может стоить совсем других денег: «Стоимость туроператорского бизнеса определяется исходя из нескольких критериев: технологичность IT-платформы, компетентность команды, объем долгосрочных контрактов, гарантирующих стабильность как минимум, а лучше рост — турпотока. Пока не проведен комплексный аудит, «Интурист», как и любой туроператор, стоит очень мало или почти ничего».

/TOURBUS.RU