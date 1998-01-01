Новости Горнолыжников позвали на Хоккайдо Представители туристического офиса Японии совместно с телекомпанией UHB и посольством Японии в России рассказали журналистам о туристических возможностях самого северного региона страны

В Москве на территории Посольства Японии прошла презентация туристического потенциала самого северного района Японии – острова Хоккайдо, занимающего среди других регионов страны первое место в национальном рейтинге привлекательности для туристов. В своем приветственном слове Кодзуки, Тоёхиса, чрезвычайный и полномочный посол Японии в России, рассказал о крепких партнерских отношениях, связывающих Дальний Восток и Японию. «Мы активно развиваем сотрудничество с Санкт-Петербургом, российскими регионами. У Хоккайдо огромный туристический потенциал, который мы хотим презентовать», заявил г-н посол. Со своей стороны, исполнительный директор японского телеканала UBH Омада Минору, добавил: «Мы организовали этот вечер «Хоккайдо – это вкусно!» для того, чтобы познакомить вас с этим регионом, где есть все необходимое для отличного отдыха: красивая природа, горнолыжные курорты, онсены и уникальная кухня. В партнерстве с радиостанцией «Мир» мы создали цикл передач, посвященный острову Хоккайдо. Каждый выпуск будет посвящен кухне региона и достопримечательностям». Несмотря на то, что прямых авиаперелетов между Москвой и Хоккайдо пока нет, туристы без проблем могут добраться до острова, выбрав авиаперелет с пересадкой в аэропорту Токио. Жителям Владивостока и Южно-Сахалинска повезло чуть больше, у них дорога займет порядка двух часов, в то время как перелет Москва – Токио – Саппоро занимает около девяти часов. «Из Владивостока и Южно-Сахалинска есть прямые рейсы в Хоккайдо. К сожалению, из Москвы прямых рейсов нет. Из Токио перелет занимает полтора-два часа», — рассказала Айри Мотокура, глава московского представительства Национального туристического офиса Японии. Хасэгава Саюри, заместитель директора представительства губернатора Хоккайдо на Сахалине отметила важность сотрудничества между Россией и Японией, и призвала, в преддверие 2020-2021 годов, которые названы годами межрегиональных и побратимских обменов между нашими странами приложить все усилия, чтобы увеличить туристические потоки и упрочить партнерский союз Как отмечали выступающие, красота Хоккайдо вполне может составить конкуренцию «главному» острову Японии – Хонсю. Остров делится на четыре области: До-нан (Южный), До-о (центральный), До-хоку (северный) и До-то (восточный). Столицей острова является город Саппоро. Климат здесь господствует суровый, северный, но это никак не сказывается на его популярности. За прошлый год здесь отдохнуло 3 млн туристов, из них 18 тысяч россияне. Интересно отметить, что высокий сезон для отдыха на Хоккайдо – зима, потому что сюда туристы приезжают, чтобы покататься на лыжах или сноуборде, также можно полюбоваться замерзшими водами в портах Вакканая и Ребуна. 71% территории Хоккайдо – это леса, включенные в заповедные зоны и охраняемые государством, при этом 10% от общей площади острова – заповедники. Также на Хоккайдо находится 10 крупных термальных источников и множество небольших горячих источников вулканического происхождения. Самыми знаковыми достопримечательностями острова можно назвать голубое озеро Биэй, полуостров Сиретоко, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также регион Дото, где расположены озера Масю-ко и Акан-ко. На Хоккайдо – одном из самых снежных мест планеты - расположено более пятисот горнолыжных курортов, которые могут сравниться с альпийскими и прекрасно подходят тем, кто только встал на лыжи или уже давно катается, а также тем, кто предпочитает фри-райдинг или катание по ухоженной «снежной пудре». Самыми популярными горнолыжными курортами острова считаются курорты Нисэко, Русуцу и Фурано. Отметим, что Нисэко, в свою очередь, состоит из трех курортных зон: горного курорта Niseko Grand Hirafu и лыжных центров Niseko Village и Niseko Annupuri. Grand Hirafu — это один из самых крупных японских горнолыжных курортов, который представляет широкое разнообразие маршрутов и освещенных склонов в вечернее время. Во время катания в Niseko Village нужно обязательно полюбоваться на хорошо видную со склонов гору Йотэй. А Niseko Annupuri также отлично подойдет спортсменам с разным уровнем подготовки - от новичков до профессионалов. В свою очередь, горнолыжный регион Русуцу расположен в часе езды от Нисэко. Это шумный и современный горнолыжный курорт. Кроме базового набора — горные лыжи, сноуборд и горячие источники-онсэны — этот район предлагает и другие виды развлечений - снежный рафтинг, прогулки на санях, снегоходах и собачьих упряжках, плавание в бассейне с искусственными волнами и отличный шопинг. Наконец, Фурано – третий крупный горнолыжный регион Хоккайдо и самый спокойный из всех представленных. Это небольшая тихая деревушка с традиционными развлечениями, которые дополняют катание на горных лыжах и сноубордах. Здесь также можно провести время на подледной рыбалке или посетить онсэн. В конце апреля на острове цветет сакура. Чтобы застать ее цветение, многие путешественники заранее приобретают туры на конец марта – начало апреля. Поэтому более экономичный вариант – посетить праздник цветущей сакуры в Хоккайдо в конце апреля, когда «горячий сезон» уже спал. Вторым по популярности считается осенний сезон цветения кленов. На Хоккайдо он начинается в сентябре и заканчивается в ноябре, в то время как в остальной Японии продолжается с октября по ноябрь. /TOURBUS.RU

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