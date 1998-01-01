Новости Российским журналистам показали "неизвестную Истрию" В ходе осеннего пресс-тура журналисты убедились, что полуостров Истрия - это не только пляжи, но и памятники двухтысячелетней истории, всемирно известные виноградники и бесценный белый трюфель

В минувшем месяце представительство управления по туризму Хорватии провело для группы журналистов московских профессиональных туристических изданий пресс-тур, посвященный новым туристическим возможностям полуострова Истрия — западной части Хорватии, омываемой водами Адриатики и граничащей с Италией и Словенией. Как рассказал в интервью нашему корреспонденту глава представительства по туризму Хорватии в России г-н Райко Ружичка, целью пресс-тура было познакомить российских журналистов с «другой» Истрией: «Все знают этот полуостров благодаря прекрасному побережью и чистейшему морю, но туристы из России отличаются тем, что только пляжного отдыха им явно недостаточно. Они очень любят ездить на всевозможные экскурсии, знакомиться с местной «эклогической» кухней и прекрасным вином. Поэтому в ходе нашего нового пресс-тура мы хотели показать еще неизвестные нашим туристам районы внутренней Истрии, которые могли бы привлечь российских туристов». Одним их таких интересных мест является городок Мотовун в северной части полуострова, в котором в этом году открылся уникальный отель Wine Heritage Hotel Roxanich. Здесь можно жить в дизайнерских номерах с потрясающими видами на виноградники и одновременно наблюдать за процессом приготовления вина — дело в том, что в комплексе современного отеля находится и винодельня. Регион города Мотовун известен не только своими великолепными пейзажами и изысканными винами, дело в том, что это одно из немногих мест на земле, где произрастают изысканные деликатесы - белые трюфели. Они не случайно намного дороже более распространенных черных трюфелей, но и найти их гораздо сложнее и сделать это можно лишь в короткий осенний период. В соседнем городке Бузет с этим справляются специально обученные собаки — каждая из них стоит несколько тысяч евро, а занимаются промыслом по добыче трюфеля практически все местные жители на протяжении уже многих поколений. В Бузете расположена гостеприимная семейная ферма по добыче трюфеля Karlić Tartufi, которая удовольствием принимает туристов. Здесь можно и попробовать блюда с белым и черным трюфелем, и самому принять участие в его поиске. Кстати, самый большой в мире белый трюфель весом в несколько килограммов, вошедший в Книгу Рекордов Гиннеса также родом из этих мест — его бронзовую копию можно увидеть в вестибюле одного из местных отелей. Регион славится и своим оливковым маслом. Узнать о всех стадиях его изготовления и продегустировать различные сорта можно на семейной ферме Ipša. Кроме дегустации оливкового масла, туристы не могут пройти и мимо винных дегустаций. Пожалуй, самое популярное место для этого — семейные виноградники компании Kozlović. Здесь есть и отличный ресторан, и дегустационные залы, в том числе и на открытом воздухе. Местные жители и туристы особенно любят дегустировать местные напитки на закате, когда окружающие холмы и виноградники окрашиваются в красные и розовые тона, гармонирующие с цветом лучших местных вин. На самом побережье также есть немало уголков, которые еще недостаточно известны нашим туристам. Так. обычно практически все россияне, приезжающие на полуостров Истрия, обязательно посещают такие жемчужины истории и архитектуры, как столица региона Пула с ее античным колизеем или Ровень с уникальными памятниками эпохи венецианского владычества. Но неподалеку от Пулы расположены и живописнейшие острова Бриюни - добраться сюда можно на морском пароме всего за 20 минут. Острова эти известны еще с античных времен своей богатой природой и уникальным мягким климатов. Именно поэтому здесь в течение десятилетий находилась резиденция маршала Тито, в которой он проводил большую часть года, и где он принимал десятки выдающихся личностей своей эпохи, среди них быди и генсеки ЦК КПСС, и американские президенты, и британская королева, и звезды Голливуда. До сих пор на островах находится правительственная резиденция страны, но его основная часть открыта для туристов. Здесь можно побывать в основанном югославским лидером сафари-парке, где до сих пор живет, например, слониха Ланка, подаренная маршалу Тито в середине 70-х годов премьер-министром Индии Индирой Ганди, увидеть остатки древнеримских храмов и средневековых церквей. Можно даже заказать получасовую поездку на изумрудном кадиллаке, принадлежавшем маршалу Тито — стоит такое удовольствие порядка 500 евро. Сейчас власти страны думают над тем, как повысить туристическую привлекательность островов, в частности, отреставрировать и осовременить построенные здесь в прошлом веке правительственные виллы с тем, чтобы разместить в них туристические апартаменты класса люкс. Но пока что эти планы — дело будущего. Как говорит г-н Ружичка, сейчас туристические власти региона готовят новые программы для российских туристов, которые хотели бы не поводить всю неделю только на пляжах Истрии, а разделить отдых — 3-4 дня на пляже и 2-3 дня в центре полуострова, среди виноградников и потрясающих «деревенских» пейзажей. Как отмечает также Райко Ружичка, знакомство с внутренними районами Истрии — лишь часть большой программы по продвижению новых регионов и туристических возможностей Хорватии на российском рынке. «Понятно, что подавляющее большинство туристов прилетает к нам летом и осенью, чтобы позагорать на наших пляжах, но мы хотим расширить представление об отдыхе в Хорватии и сделать так, чтобы туристы прилетали к нам не только в высокий сезон. Например, мы хотим предложить короткие сити-брейки в нашу столицу Загреб, куда круглый год летают самолеты из Москвы, и которая недавно была признана «самым лучшим рождественским городом Европы». Рядом с Загребом расположены и очень популярны бальнео- и спа-комплексы, использующие горячие минеральные источники, которые также можно посещать круглогодично. «Еще одно наше новое направление - это продвижение таких внутренних регионов страны, как например, дельты рек Дунай и Сава, где можно заниматься активным туризмом, а также региона Славония на границе в Сербией, с возрожденным после разрушительной войны городом Вукавар, насчитывающим 8 тысяч лет, и богатейшими национальными парками», - рассказал г-н Ружичка. Все эти регионы будут, в частности, представлены в рамках нового большого мероприятия «Дни Хорватии в России», которое пройдет в январе-феврале в Москве, и будет включать программы как для сегмента В2В, так и сегмента В2С, - рассказал также Райко Ружичка. В мероприятиях в рамках этого фестиваля планируют принять участие министр туризма Хорватии, а также ведущие хорватские отельеры, принимающие и транспортные компании и т. д. В рамках новых дней Хорватии в России пройдут круглые столы, воркшопы, концерты, презентации национальной кухни, и при этом впервые большая часть этих мероприятий будет предназначена не только для профессионалов, но и самого широкого круга потенциальных туристов. /TOURBUS.RU ФОТОРЕПОРТАЖ О ПРЕСС-ТУРЕ В ИСТРИЮ



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