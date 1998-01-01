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Гендиректор туроператора "Жемчужная река" Сергей Шекин получил два года условно/ Etihad Airways вдвое увеличила частоту полетов в Москву/ Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Гендиректор туроператора "Жемчужная река" Сергей Шекин получил два года условно

Суд приговорил гендиректора туроператора "Жемчужная река" Сергея Шекина к двум годам лишения свободы условно за злоупотребление полномочиями, сообщает Следственный комитет РФ.

Как отметили в пресс-службе СКР, в период с августа по декабрь 2018 года генеральный директор туркомпании перевел сумму свыше 400 млн рублей, полученные в том числе от граждан по договорам на оказание туристических услуг, организациям и физическим лицам для поддержания финансово-хозяйственной деятельности ООО "Геркулес Тревел", где являлся заместителем генерального директора.

"Действия обвиняемого привели к тому, что туристическая фирма своевременно не исполнила договорные обязательства перед авиаперевозчиком "ИрАэро", что повлекло невозможность своевременного вывоза российских туристов с территории КНР. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно", — подчеркнули в СКР.

Авиакомпания "ИрАэро" в декабре 2018 года останавливала программу полетов из российских городов в два аэропорта острова Хайнань – Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река". Причиной стала, по ее заявлению, задолженность партнера в размере $2,3 млн.

Ростуризм 12 декабря исключил туроператора из реестра, находившиеся в этот момент на Хайнане клиенты туроператора были вывезены за счет средств "Турпомощи". Приобрели путевки "Жемчужной реки", но не успели вылететь на Хайнань 5,4 тыс. человек.

Etihad Airways вдвое увеличила частоту полетов в Москву

Авиакомпания Etihad Airways с 27 октября ввела второй ежедневный рейс из Абу-Даби в московский аэропорт Домодедово, сообщает пресс-служба российского аэропорта.

В сообщении отмечается, что теперь туристы смогут улететь из Москвы в Абу-Даби не только днем, но и вечером. Дополнительный рейс будет выполняться ежедневно из Абу-Даби в 14:00, из Москвы – в 23:35.

Etihad Airways и Домодедово сотрудничают с 2008 года.

Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Российская туристка госпитализирована в больницу города Анталья в Турции с подозрением на инфаркт головного мозга, сообщает сегодня Генконсульство РФ в Анталье.

"Российская туристка 1988 года рождения была экстренно госпитализирована 18 октября в одну из больниц Антальи с подозрением на инфаркт головного мозга. В настоящее время ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Она введена в искусственную кому и находится в реанимационном отделении под наблюдением врачей. Случай признан частично страховым. Медицинское лечение, за исключением отдельных специальных обследований (в частности, проведение ангиографии), будет покрыто за счет страховой компании", — говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в Facebook.

Как отметили в Генконсульстве, критическое состояние россиянки не позволяет говорить о возможности ее транспортировки в Россию в ближайшее время. Совместно с российскими инстанциями прорабатывается вопрос о проведении телеконсультаций с турецкими коллегами для обсуждения текущего состояния пациентки, методов ее лечения и перспектив эвакуации туристки в Россию.

"Генконсульство в координации с родственниками больной, лечащими врачами и представителями страховой компании продолжает следить за ситуацией, оказывая необходимую поддержку в рамках своей компетенции и полномочий", — подчеркнули в дипмиссии.

Как сообщили в пресс-службе компании «TUI Россия», девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*.

Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.

/TOURBUS.RU