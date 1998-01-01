Japan Luxury Workshop в третий раз соберет лидеров турбизнеса двух стран

13 японских компаний примут участие в многочисленных деловых встречах и презентациях, которые состоятся 6-8 ноября в двух российских столицах

Шестого ноября в Санкт-Петербурге в Belmond Grand Hotel Europe и 8 ноября в Москве в отеле St.Regis пройдут воркшопы, на которые съедутся японские принимающие туристические компании, авиалинии, гостиницы и префектуры. Их представители проведут ряд презентаций, а затем сядут за стол переговоров с коллегами из российских туристических компаний, - рассказали нам в московском представительстве JNTO (Японская национальная туристическая организация.

На этот раз в Петербург и Москву впервые приедет делегация из префектуры Ибараки, компания по организации свадеб и мероприятий Happo-En, а также представители известной компании по производству люксовой сантехники TOTO.

Как и в прошлом году, на мероприятии будут представители региона Кансай, префектур Окинавы и Хоккайдо. В двух городах в переговорах с российскими туроператорами примут участие 13 японских компаний.

В насыщенной программе мероприятия – приветственные слова представителей JNTO, посольства Японии, авиакомпаний JAL и Finnair. Прозвучат презентации префектур Ибараки, Окинава, Хоккайдо и региона Кансай.

Вторая половина дня будет занята переговорами с потенциальными партнерами из России. Событие уже вызвало большой интерес у российских экспертов и профессионалов туристической области, на мероприятиях в двух городах ожидается около 150 представителей турбизнеса.

Директор московского представительства JNTO, госпожа Айри Мотокура, отметила: «За время существования нашего офиса мы в третий раз проводим подобные воркшопы. В этом году мы ожидаем разнообразный состав участников: впервые свои туристические возможности представит префектура Ибараки, которая славится своей чудесной природой – прибрежными парками, водопадами и великолепными садами.

Впервые за стол переговоров сядут представители люкс-отеля Shiroyama из города Кагосима, который славится своим великолепным онсэном и видом на вулкан Сакурадзима.

Также мы ожидаем визит в Москву представителя курортного гостиничного комплекса Ibusuki Hakusuikan (остров Кюсю), где можно попробовать разнообразные спа-процедуры и знаменитые песочные ванны. Когда-то в этом отеле останавливалась семья Бориса Ельцина».

Японская национальная туристическая организация (JNTO) основана в 1964 году с целью привлечения иностранных туристов. Главная задача организации – продвижение страны как направления для туризма и деловых путешествий.

Имеет 20 представительств в ключевых для Японии городах мира. Новые филиалы открылись в Куала-Лумпуре (Малайзия), Ханое (Вьетнам), Дели (Индия), Риме (Италия), Мадриде (Испания).

Представительства проводят мероприятия, посвященные туризму, отвечают за продвижение идей путешествия в Японию.

/TOURBUS.RU