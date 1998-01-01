Новости THAI Airways грозит банкротство? Пресс-служба авиакомпании и наши эксперты прокомментировали информацию ряда СМИ о тяжелом финансовом положении тайского национального авиаперевозчика

Как сообщили нам сегодня в пресс-службе тайской авиакомпании, «Thai Airways International Public Company Limited (THAI) решительно заявляет, что не находится под угрозой закрытия, опровергая недостоверную информацию, распространенную в СМИ». Как информирует пресс-служба, «г-н Суметх Дамронгчайтхам, президент авиакомпании THAI, разъяснил, что это совершенно неверно истолкованные сообщения, озвученные на встрече с сотрудниками авиакомпании, основной посыл которых был повысить осведомленность сотрудников о высоко конкурентном состоянии авиационной отрасли и конкурентной позиции THAI на рынке. (КУРСИВОМ) Учитывая постоянно растущую конкуренцию в авиационной индустрии, президент авиакомпании THAI четко подчеркнул важность и необходимость преодолевать препятствия при ведении деятельности авиакомпании. Внимание сотрудников было обращено на то, насколько сильной остается конкуренция между авиакомпаниями во всех сферах бизнеса, с авиакомпаниями-лоукостерами, в ценовой политике и ожесточенная конкуренция по направлениям на определенных рынках. Президент авиакомпании THAI обращался к сотрудникам авиакомпании с тем, чтобы замотивировать их принять немедленные действия по сокращению расходов и увеличению прибыли, действовать как слаженная сила, поддерживать конкурентные преимущества на рынке». Как заключила пресс-служба, «авиакомпания THAI подтверждает свою способность показывать достойные результаты в условиях жесткой конкуренции на авиационном рынке». Отметим, что данное заявление последовало за публикацией, в частности, газеты Thai Examiner, сообщавшей, что национальный авиаперевозчик Таиланда оказался под угрозой банкротства после того, как руководство компании сообщило об убытках более $200 млн за первое полугодие, пишет газета. "Президент THAI Airways International Сумет Дамронгчайтам заявил о намерении пересмотреть все аспекты деятельности авиакомпании, включая маршруты перелетов, чтобы избежать убытков и дальнейшей финансовой неустойчивости перевозчика во избежание его банкротства", — сообщило издание. Как отмечает газета, в начале октября Министерство транспорта Таиланда призвало THAI к разработке нового плана по выходу из кризиса, который должен быть представлен в кратчайшие сроки. По сведениям издания, по мнению г-на Дамронгчайтама, причинами кризиса THAI стало поражение в борьбе за долю рынка, поскольку авиакомпания не смогла конкурировать с лоукостерами. "В августе руководство сообщило об убытках за первую половину 2019 года в размере $213 млн, а в 2018 году – $12,7 млн за тот же период. Это ошеломляющие потери для компании", — пишет издание. Также причиной финансовых проблем в этом году стал спад иностранного турпотока в страну и ослабление национальной валюты. Как сообщает Thai Examiner, авиаперевозчик на 51% принадлежит правительству Таиланда, еще 47% находится в собственности государственных акционеров. "Компания долгое время считала себя защищенной, поскольку заручилось поддержкой правительства, которое выделяло средства на обновление воздушного парка и его обслуживание", — отмечает газета. Тем не менее, глава THAI Airways намерен сократить расходы компании до минимума, чтобы избежать банкротства. "Он сообщил о планах по сокращению административных окладов и расходов по всем направлениям, а также изменению политики службы общественного питания авиакомпании. Кроме того, он отказался от системы бонусов и вознаграждений для сотрудников", — пишет Thai Examiner. Комментируя эту информацию, Борис Рыбак, генеральный директор «Инфомост», в беседе с нашим корреспондентом отметил: «Заявленные планы по выживанию авиакомпании вполне адекватны ситуации. История знает случаи, когда программа оптимизации расходов помогала авиакомпании пережить кризис и остаться на рынке. Полгода – это обычный срок, с истечением которого становится понятна дальнейшая судьба компании. THAI нужно успеть заработать денег за высокий сезон, чтобы покрыть свои операционные расходы в низком. Причина такого положения дел THAI может быть и в том, что на азиатском авиационном рынке сейчас активно идет процесс либерализации, а это приводит к «войне за небо». Лоукостеры начинают активно отбирать часть рынка у регулярных компаний, и управы на них нет. Только после завершения этого процесса уже можно будет контролировать процессы на рынке. Но это будет нескоро, поскольку либерализация там началась недавно». Напомним, что одна из ведущих авиакомпаний мира была создана в 1960 году и выполняет рейсы в крупные города Европы, а также в азиатские страны, Австралию и Океанию. В том числе THAI Airways, после некоторого перерыва, сейчас вновь осуществляет ежедневные рейсы из Бангкока в Москву. /TOURBUS.RU



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