Новости «Ржавый пояс» тоже может привлекать туристов Главной темой дискуссий экспертов в ходе нынешнего форума Visit Russia стало развитие промышленного туризма

Обмен мнениями во время работы Международного туристического форума Visit Russia, состоявшегося 24 и 25 октября в ярославском Концертно-зрелищном центре «Миллениум», показал: интерес к этому направлению есть, однако удачных примеров привлечения туристов на заводы и фабрики пока мало, - сообщает наш корреспондент. Статистика, приведенная заместителем руководителя по инвестициям и развитию ФБГУ «Канал имени Москвы» Владимиром Маркиным, это подтверждает: согласно этим данным, сейчас доля промышленного туризма составляет всего 0,1% от всего объема отрасли. «На самом деле люди все чаще едут куда-то для того, чтобы получить новые впечатления и эмоции, - подчеркнул он. – И промышленный туризм им это вполне может дать: если неподалеку от «зеленой стоянки» теплохода будет предприятие, готовое показать какие-то свои «секреты», наверняка найдутся желающие туда поехать». Как считает Ирина Семенова, директор Ассоциации промышленного туризма «Северо-Запад», направление имеет целый ряд преимуществ. «Это и возможность «растянуть» поток туристов за пределы исторического центра, и инструмент профессиональной ориентации, и средство для продвижения предприятия и производимой им продукции, - сказала она во время развернувшейся на Visit Russia дискуссии. – Это настолько разноплановое направление, что использовать его можно в самых разных вариантах». В свою очередь, директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова уверена: новое направление вполне может служить не только для развития отдельного завода или фабрики, но и использоваться как инструмент «подъема» целых территорий. Удачные примеры действительно есть. Тут и московские «Флакон» и «Винзавод», и питерские «Ткачи», и «Октава» в Туле. В частности, Лариса Соломатина, председатель Комитета по развитию туризма Тульской области, сообщила, что «промышленный туризм – это возможность диверсификации туристического продукта и трансформации территорий». Если взять нашу «Октаву» - сейчас это пространство, которое притягивает и жителей города, и его гостей, - подчеркнула она. – Это одновременно и образовательный центр, и творческая мастерская, и очень популярный объект интереса туристов». К тому же, по ее словам, появление таких объектов формирует в городе новую культуру общения и времяпровождения, которые подчас так нужны повсеместно, включая малые города и селения. При этом Инна Крылова, главный эксперт Москвы по промышленному туризму, сообщила: потенциал у направления огромный. «Только в Москве 17-20% ее территории находится в зоне так называемого «ржавого пояса», ранее занятого (или занятого до сих пор) промышленными предприятиями, - констатировала она. – Что с ним делать, многие просто не знают. Однако хотя бы для части предприятий использование их территорий в качестве объектов промышленного туризма возможно: это позволит их развивать, одновременно сохраняя индустриальную историю». Стоит отметить, что желание развивать промышленный туризм есть. В Ярославской области, к примеру, сейчас начали реализовывать большой проект по использованию под эти цели зданий Большой ярославской мануфактуры: там уже действует интересный музей и несколько компаний, использующих ранее пустовавшие помещения. Аналогичные проекты есть в Петербурге, Москве и ряде других регионов. Однако их организаторы признаются: самое сложное состоит в том, чтобы найти «комплексного» инвестора, способного потянуть весь проект. Как правило, инвестиции в этом случае могут достигать сотен миллионов рублей, и поэтому найти инвестора, способного на такие траты, непросто. Вместе с тем зарубежные примеры, которые привела вице-президент по маркетингу Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Анна Железняк, свидетельствуют – дело может быть как интересным, так и выгодным. Например, она рассказала о музеях Ferrari и мишек Тедди, IKEA, Nestle и Partagas. «Да и в России промышленный туризм давно и успешно развивается», - считает она. В частности, Ломоносовский императорский фарфоровый завод приглашает желающих на мастер-классы, которые пользуются большим успехом как среди россиян, таки иностранцев, а «Балтика» (включая ее подразделения, в т. ч. и «Ярпиво») систематически проводит экскурсии на производстве. «Если подойти к вопросу организации посещения такого объекта с должной серьезностью и заранее все просчитать и решить, получать не только клиентов, но и доход можно в случае любого предприятия, - резюмировал Бьорн Стенверс, директор Ассоциации музеев Амстердама. – Практика показывает: использовать туризм как инструмент привлечения интереса к компании и производству могут все, включая пекарни, телестудии и фермы». /TOURBUS.RU

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