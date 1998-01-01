В России появятся бутик-отели под новым брендом Cosmos Collection

Первый бутик-отель компании Cosmos Hotel Group появится в историческом здании Общества взаимного кредита Петербургского уездного земства

В Северной Пальмире откроется первый бутик-отель премиального класса под брендом Cosmos Collection. Развитием и управлением отеля будет заниматься компания Cosmos Hotel Group. Открытие бутик-отеля запланировано на первый квартал 2022 года.

Площадь нового бутик-отеля составит 2,7 тыс. кв. метров. В пятиэтажном здании будут размещены 24 номера категории люкс, комфорт и стандарт, а также ресторан и конференц-зал.

Отель займет здание Общества взаимного кредита Петербургского уездного земства по адресу: ул. Итальянская, д. 8 лит. А. Здание является объектом культурного наследия и будет реконструировано под бутик-отель с сохранением габаритов, объемно-пространственного решения, фасада и части внутренних планировочных решений с элементами интерьера.

Престижная историческая часть Санкт-Петербурга, где будет расположен бутик-отель характеризуется прекрасно развитой социальной и торговой инфраструктурой и имеет удобное расположение с точки зрения транспортной доступности. В пешей доступности находится набережная реки Фонтанки и Государственный Эрмитаж.

«Гостиница премиум-класса в историческом центре – это эксклюзивное предложение на рынке туристических услуг Санкт-Петербурга, которое будет востребовано как деловыми путешественниками, так и туристами. Мы отмечаем стабильный спрос на качественные отели в Северной столице и планируем расширять наше присутствие на гостиничном рынке Санкт-Петербурга», - комментирует президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн.

Отметим, что Cosmos Hotel Group – одна из крупнейших управляющих гостиничных компаний на российском рынке. В портфель Cosmos Hotel Group входят 17 отелей в 14 городах России и мира, включая объекты под известными международными брендами (Park Inn by Radisson и Holiday Inn Express), а также независимые гостиницы, принадлежащие АФК «Система».

Cosmos Hotel Group осуществляет операционное управление данными активами.

/TOURBUS.RU