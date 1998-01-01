Петербург хочет стать круизным тревел-хабом

Эксперты рассказали о программе по превращению Северной столицы в хаб, способный стать местом старта и завершения круизов по Балтике

Проведение тестовых рейсов в город на Неве и вероятность открытия регулярного сообщения со стороны Tallink Grupp в 2020-м стали, пожалуй, главной новостью состоявшейся в конце прошлой недели встречи с журналистами, проведенной руководством петербургского пассажирского порта «Морской фасад», посвященной итогам навигации 2019 года.

Ее результаты таковы: порт за сезон принял 265 судозаходов и 647,7 тыс. пассажиров. И хотя число судозаходов снизилось (в 2018-м их было 270), количество туристов выросло на 4%.

Эта тенденция сохранится и в следующем году, поскольку при 258 судозаходах «Морской фасад» намерен обслужить 648 тыс. круизеров.

По оценке генерального директора порта Вадима Каширина, снижение количества заходов связано с общемировыми тенденциями по замене существующих лайнеров на крупногабаритные судна. «Увеличение числа прибывающих туристов объясняется ростом типоразмеров судов, - подчеркнул он. – Лайнеры становятся все больше, а их вместимость растет».

Например, в 2020-м пассажирский порт Петербурга планирует принять 11 новых судов, среди которых Norwegian Escape вместимостью 4,5 тыс. человек, а также новейший круизный лайнер Sky Princess, спущенный на воду в 2019 году.

Правда, для того чтобы принимать новинки все большего размера, порту приходится не только удлинять причалы с помощью выносных палов, но и задумываться о дноуглублении и расширении судового хода – соответствующие решения недавно были приняты в рамках заседания Морской коллегии при правительстве РФ.

Однако самым интересным оказалось заявление руководства «Морского фасада» о возвращении в Петербург лайнеров Tallink Grupp. В свое время оператор пытался организовать регулярное сообщение Петербурга с Хельсинки, однако затем на долгое время лайнеры Tallink Grupp заходили в город на Неве нечасто – исключительно на новогодние и рождественские даты.

Теперь же, как сообщил коммерческий директор «Морского фасада» Алексей Панфилов, компания намерена для начала организовать тестовые заходы в Петербург в апреле и в июле 2020-го. Если они окажутся удачными - планируется запустить регулярные рейсы.

«Порт надеется на долговременное партнерство с одним из самых успешных операторов Балтийского региона», – рассказал по этому поводу один из руководителей «Морского фасада».

В определенной мере желание появиться в Петербурге связано с тем, что значительную долю пассажиров круизов по-прежнему составляют иностранцы, не получившие права на электронную визу. По статистике «Морского фасада», в навигацию 2019 года 25% гостей прибыли в Петербург из Германии, 19% - из США, а еще 10% составили туристы из Великобритании (10%). Растет интерес к их обслуживанию и со стороны турбизнеса, так как в этом году гостей обслуживали уже 159 туроператоров, из которых 20 – новые для рынка круизов игроки.

По словам Вадима Каширина, даже в пик сезона (а в навигацию этого года 29 дней порт испытывал максимальную нагрузку, поскольку в гавани одновременно находилось от пяти до семи судов), когда суточный пассажиропоток подчас превышал максимальную пропускную способность в 18 тыс. человек, «Морской фасад» не допустил сбоев.

«Порт успешно внедрил систему регулирования въезда автомобилей туроператоров в дни пиковых нагрузок», – заявил он.

Что касается будущего, главной целью всего туризма города остается сопряжение уже введенного режима электронных виз с получением дополнительных «свобод воздуха». «Для нас важно позиционировать Петербург как тревел-хаб, открытый для любого вида путешественников», - подчеркивает глава профильного комитета Смольного Евгений Панкевич.

И превращение города в тревел-хаб, способный стать местом старта и завершения круиза – вопрос принципиальный: если это удастся сделать, круизный турпоток также может ожидать существенное расширение, а не прибавка в 4%.

/TOURBUS.RU