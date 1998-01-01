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Султанат Оман занял второе место в рейтинге самых безопасных стран мира/ Власти Турции обяжут отельеров платить "налог на проживание"/ Генконсульство РФ в Гонконге предупреждает о новых протестных акциях

Султанат Оман занял второе место в рейтинге самых безопасных стран мира

Султанат Оман признан одной из самых безопасных для туристов стран мира по версии Всемирного экономического форума. Рейтинг The Travel and Tourism Competitiveness Report публикуется раз в два года, версия 2019 года опубликована на сайте организации.

Оман разделил второе место с Исландией, набрав 6,5 баллов. Первое место заняла Финляндия.

При составлении рейтинга учитывались уровень общей преступности и насилия, вероятность террористического акта, а также качество работы полицейских служб.

Напомним, что в этом году открылось представительство Министерства туризма Султаната Оман в России, была окончательно введена система получения электронных виз для граждан РФ, а турпоток из России в Оман в первом полугодии 2019 года вырос почти в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.

Власти Турции обяжут отельеров платить "налог на проживание"

Власти Турции планируют с 2020 года обложить средства размещения так называемым "налогом на проживание", сообщает портал Turizm Guncel.

Поправки в законодательство, которые предполагают введение налога, разработало министерство финансов. Ставкой налога определены 2% от стоимости услуг, однако президент имеет право уменьшить или увеличить ее втрое.

Как пишет издание, новый налог будут платить практически все виды средств размещения, включая гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги.

Согласно проекту, гостиницы буду платить налог как с цены размещения, так и с остальных услуг, в том числе питания, услуг бассейна и спа, развлечений и т. д.

От уплаты налога освобождаются только услуги, предоставляемые гостевыми домами, принадлежащими госучреждениям, предоставляемые студентам в общежитиях и лагерях, а также дипломатическими и международными организациями.

Как сообщалось, с наступлением высокого сезона 2019 года цены в турецких гостиницах выросли на 10-15% за счет более активного притока иностранных туристов.

Генконсульство РФ в Гонконге предупреждает о новых протестных акциях

Генеральное консульство России в Гонконге предупреждает о новых протестных акциях в стране, говорится в сообщении дипведомства, опубликованном на официальной странице в фейсбуке.

"По информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 25 октября (пятница) в районе Central, Kwun Tong, Mongkok, Fortress Hill, Quarry Bay, 26 октября (суббота) в районе Central, 27 октября (воскресенье) в районе Tsim Sha Tsui", — отмечается в сообщении.

В дипведомстве рекомендуют воздерживаться от мест массовых скоплений людей в дни митингов.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

/TOURBUS.RU



