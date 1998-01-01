Новости Спрос на горнолыжную Италию в этом зимнем сезоне вырос на 20% Эксперты рассказали о ходе продаж зимних туров на горнолыжные курорты и своих новинках

Объемы продаж горнолыжных туров в Италию выросли на 15-20%, сообщает АТОР. Как поясняют туроператоры, причины такой популярности продукта в изменившемся потребительском поведении россиян, а также в увеличении ассортимента туров у игроков рынка. Например, в зимнем сезоне 2019-2020 многие добавили в свой ассортимент необычные комбинации туров. Представители туроператорских компаний подтвердили информацию о том, что появилось больше чартеров, цены на регулярные авиаперелеты при их покупке заранее стали более привлекательными для туристов, и это, в свою очередь, стали причиной такого роста продаж. Так представители «Русский Экспресс», отмечают, что «туры в горнолыжную Италию стали бронировать значительно раньше, чем в прошлом году. Это обусловлено более низкой стоимостью авиабилетов при таком формате бронирования». В пресс-службе PAC GROUP нашему корреспонденту заявили: «В этом сезоне горнолыжные туры пользуются популярностью. Спрос на новогодние заезды – стабилен. На заезды с января по март спрос по Италии превышает прошлогодние показатели на 15%, такие же цифры мы фиксируем по Австрии, Франция показывает прирост – 50%. Уже не первый сезон отмечаем тренд на смещение спроса с дорогих праздничных дат в сторону бюджетных низких сезонов. Клиент предпочитает экономичное размещение с доступом к широким зонам катания или высокобюджетный индивидуальный продукт.

Основная причина роста в наличие программ на горнолыжные курорты с вылетом не только из Москвы, но и из регионов. Так по Италии мы летим из Москвы на на крыльях S7 Airlines в Верону и Турин, из Краснодара в Верону на регулярных рейсах «Уральских авиалиний», из Санкт-Петербурга – на Верону, рейсами а/к S7 Airlines. Мы предлагаем как групповые, так и индивидуальные туры, широкий ассортимент гарантированных отелей категорий 3-5*, запускаем новый для Альпийской Италии проект - эксклюзивный русскоязычный анимационный детский клуб ПАК Ленд, на курорте Валь-ди-Фасса (на базе горнолыжной школы Canazei Marmolada)». Со своей стороны, Максим Приставко, генеральный директор Jet Travel, добавил: «Продажи в целом по горнолыжным направлениям идут лучше, чем в прошлом году. Но мы стараемся не рапортовать заранее о росте, о результатах можно будет говорить ближе к декабрю – обычно к этому времени сделано почти 90% зимних продаж. Иногда ранние бронирования показывают хороший рост, как в этом сезоне, а потом сдуваются. Пока сделано от 30 до 50% запланированных продаж, в зависимости от страны». В этом сезоне «Интурист» начал продажу туров, сочетающих горнолыжный продукт с экскурсионной программой. По словам представителей туроператора, после катания на лыжах отдыхающие могут отправиться в Верону, Сан-Марино, Рим, Флоренцию и Венецию. Интересно отметить, что «Интурист» также добавил в свой ассортимент курортов Червинью, Курмайер, Сестриере, Аоста и Пила. Представители компании отметили высокий интерес клиентов к зимним турам в Италию. По их словам, туристы чаще обращают внимание на проживание в небольших отелях на 10-25 номеров в Доломитовых Альпах и на других горнолыжных курортах Италии. Туроператор «TUI Россия» заявил о трехкратном увеличении объемов продаж зимней Италии и о том, что добавил к своей традиционной полетной программе в Верону чартерную цепочку в Турин, это должно сделать отдых на горнолыжных курортах долины Валле-д‘Аоста доступнее. Плюс в дополнение к этому туроператор готовит запуск комбинированных программ «горные лыжи + термальные курорты». Если туристам не интересен лыжный отдых, то компания предлагает им обратить внимание на отдых на курортах Пила в долине Валле-д‘Аоста – «домашнем курорте». Концепция TUI Premium для взыскательных туристов впервые будет реализована туроператором на горнолыжных курортах. Еще стоит отметить, что компания добавила в свой ассортимент отдых в новых регионах, как Кортина-д’Ампеццо, Кронплатц, Пьемонт. Coral Travel расширил свою отельную базу на горнолыжных курортах Италии, и взял гарантированные блоки номеров в некоторых отелях. Также представители отметили, что их туристы предпочитают даты заезда 28 декабря, 4,18 и 25 января, 1 февраля. В портфеле BSI Group появились отели и апартаменты в Ливиньо, Бормио, Валь Гардене, Курмайоре. По словам экспертов BSI Group «99% запросов и бронирований горнолыжной Италии приходятся на заезды на праздничные даты, начиная с 24 декабря до 4 января, продолжительностью от 7 до 10 ночей». Далее они пояснили, что популярностью пользуются туры на начало декабря и период после новогодних каникул. В компаниях PAC Group, Coral Travel рассказали, что их продажи горнолыжных туров выросли на 15%, в то время как в ICS Travel отмечают прирост в 20%. По словам специалистов ICS Travel клиенты часто выбирают проживание в отелях, расположенных неподалеку от трасс. Некоторые туристы выбирают проживание в отелях 3* на базе завтраков с возможностью взять лыжное снаряжение в аренду на месте. Спросом пользуется проживание в отеля 4-5*. «Очень многие едут без снаряжения, просто насладиться красивой зимой в горах. Проживание в домиках, виллах, шале – это идеальный вариант для этого», - рассказали в компании. /TOURBUS.RU

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