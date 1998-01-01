Остров Тенерифе представил в Москве все богатство своей уникальной кухни

Совет по туризму Тенерифе и Отдел туризма посольства Испании в Москве провели в российской столице вечер для профессионалов туризма, посвященный гастрономическим и туристическим сокровещам крупнейшего острова Канарского архипелага

Совет по туризму Тенерифе и Отдел туризма посольства Испании в Москве провели на этой неделе в Москве презентацию основных туристических возможностей Тенерифе и гастрономических маршрутов острова с участием Хуана Мигеля Кабрера, шефа отеля Bahía del Duque 5* на Тенерифе.

Синьор Кабрера приготовил традиционные для Канарских островов тапасы и соусы. Кухню курорта он возглавляет уже 14 лет, он также является магистром диетологии и питания Университета Риохи, членом Eurotoque (Европейской ассоциации шеф-поваров) и признанным знатоком гастрономии Тенерифе.

Как рассказали представители турофиса испанского острова, Тенерифе — крупнейший остров Канарского архипелага и третий в мире по объему остров вулканического происхождения: его рельеф сформировали извержения вулканов. На картах XIV—XV веков Тенерифе даже называли Isla del Infierno — Остров Ада.

Сейчас здесь все спокойно, вулканы спят уже больше ста лет (последнее извержение было зафиксировано в 1909 году), но бурное прошлое до сих пор напоминает о себе — в гастрономии: вулканическая почва дает местным продуктам и винам своеобразный вкус.

В основе традиционных блюд Тенерифе — местные продукты и простые методы приготовления. Здесь любят гофио — измельченные в муку ячмень и кукурузу, которыми сдабривают, кажется, все: от супов до мороженого. Часто готовят пучеро — рагу из мяса и овощей, жарят на гриле сардины и другую рыбу и морепродукты, которых на острове в избытке, ценят козлятину, баранину и свинину. Отличный десерт составляют местные фрукты — папайя, манго, ананас, авокадо, гуава, бананы и дыня и уникальные сорта меда.

Одно из самых известных блюд — Папас Арругадас, картофель, вываренный до полного испарения воды, чтобы соль осела на кожуре, с соусом мохо из двух видов перца, сладкого и острого. Вместе с ним присутствовавшим профессионалам туризма подали тартар из тунца с авокадо и манго и треску конфи с пюре из сладкого картофеля.

И наконец, два вида козьих сыров, также традиционных для Тенерифе: молодой копченый Montesdeoca, гордый обладатель восьми медалей международных соревнований, и выдержанный, вымоченный в вине, пурпурно-красный и терпкий, победитель World Cheese Awards 2018.

Были представлены и знаменитые местные вина - всего на Тенерифе пять различных винодельческих регионов: Такоронте-Асентехо, Икоден-Дауте-Исора, Валье-де-Ла-Оротава, Валье-де-Гуимар и Абона. На острове произрастает особый сорт горного винограда Malvasía, из которого производят одноименное вино. Этот напиток отличается от своих «собратьев» необычными, несколько земляным вкусом, который невозможно перепутать.

Участвоввший в мероприятии г-н Антонио де ла Морена Бальестерос, который недавно был назначен новым cоветником по туризму посольства Испании и директором отдела туризма Посольства Испании в Москве, рассказал нам, что, по сведениям Национального института статистики Испании (FRONTUR), в 2018 году в страну из России приехали 1,22 млн туристов, что на 6,3% больше по сравнению с показателями 2017 года.

А за первые семь месяцев 2019 года в нашу страну из России приехали 758,2 тыс туристов, что на 11,2% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

Число ежедневных затрат российского туриста за первые семь месяцев текущего года в Испании составляют в среднем 181€ в день, а за весь период своего пребывания в стране тратится в среднем 1.513€ (это данные за первые семь месяцев 2019 года). Средняя продолжительность пребывания россиян в Испании сейчас – 8 дней, что также очень хорошо.

«Перспективы на будущее у нас также отличные. В Испанию летает из России множество авиакомпаний, включая «Аэрофлот» и «Иберию», и число это растет.

Единственным сдерживающим фактором роста российского турпотока в Испанию являются визы. Но я хотел бы отметить, что Россия находится на первом месте в мире по числу выдаваемых испанских шенгенских виз.

Мы ждем дальнейшего увеличения российского турпотока. Россияне — очень достойные туристы, их ждут во всех испанских отелях. Им недостаточно просто лежать на пляже, они любят выходить за территорию отеля, ездить на экскурсии и, конечно, же знакомится с испанской кухней — неотьемлимой частью нашей культуры», - заключил глава испанского турофиса.

/TOURBUS.RU