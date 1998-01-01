Ярославский форум Visit Russia объединил культуру и туризм

Девятый раз Международный туристический форум Visit Russia собрал на волжских берегах свыше 750 профессионалов из регионов россии и Зарубежья

Проходящий 24-25 октября в девятый раз Международный туристический форум Visit Russia оказался с «изюминкой»: во-первых, он оказался тесно сопряжен с III Международным форумом «Культура в действии», а во-вторых, главными его темами стали развитие частных музеев и промышленного туризма, - сообщает наш корреспондент.





Visit Russia, организованный правительством Ярославской области при поддержке Ростуризма, Минэкономразвития РФ и Ассоциации менеджеров культуры, собрал в ярославском Концертно-зрелищном центре «Миллениум» свыше 750 специалистов из множества регионов РФ, а также несколько десятков экспертов из Нидерландов, Финляндии, Великобритании, Латвии, Хорватии, Турции и других стран.

Открывая его, заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов заявил, что «в сфере туризма Ярославская область намерена в 2025 году увеличить турпоток почти до 8 млн человек в год и войти в пятерку крупнейших туристских центров страны». «Мы уверенно идем к достижению результата: в 2018-м регион посетили 4,1 млн гостей, - сообщил он. – Этого удалось добиться благодаря грамотной маркетинговой политике, открытию современных туристических объектов, а также появлению новых предложений».

С вою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов подчеркнул, что «Visit Russia уже не первый год определяет вектор регионального развития».

«Предложения, которые здесь формируются, задают тон развитию туризма на территории всей страны, - считает он. - А Ярославская область показывает, как можно использовать возможности территорий для увеличения турпотоков».

Что касается акцентов форума, главной темой первого дня его работы стало развитие частных музеев. И выбор Ярославской области тут тоже не случаен: здесь появился первый частный музей страны, а теперь их в регионе уже почти 90.

«Сейчас негосударственные музеи чаще всего заполняют лакуны, не занятые крупными государственными, - констатировала Ольга Карпова, представляющая Московскую высшую школу социальных и экономических наук. – Но нам надо что-то делать с той ролью, которую они играют в обществе: многие инициаторы и хотели бы открыть частный музей, но опасаются это делать из-за высоких предпринимательских рисков».

В этой связи Тиму Ахола, главный хранитель финского Музейного центра Ваприикки, сообщил, что во многих странах Европы власти не делают разницы между частным и государственным музеем. «Есть случаи, когда частный музей, если он того заслуживает, получает серьезную финансовую поддержку со стороны государства, - отметил он. – И даже получает статус национального».

Как показала дискуссия в «Миллениуме», такая практика имеется и во многих других странах Европы: Сэм Хант, попечитель Национального морского музея Корнуолла в Великобритании и Бьорн Стенверс, директор Ассоциации музеев Амстердама, ее существование подтвердили.





Кроме дискуссии, в рамках форума работает практическая лаборатория «Музей на карте региона: как стать точкой притяжения?», а также состоялись презентация 12 лучших проектов акселерационной программы «Craft. Лаборатория», кинопоказ видеороликов – победителей конкурса по тематике промышленного туризма, награждение промышленных предприятий за продвижение территории, а также показ мод в коллаборации с народно-художественными промыслами, и работа международной музейной лаборатории.

В программе форума - 15 деловых мероприятий. Всего же в рамках Visit Russia состоится около двух десятков деловых мероприятий, среди которых «круглые столы», семинары и презентации. «Мы объединяем усилия и совместно вырабатываем решения актуальных задач, - говорит по этому поводу директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Суть в том, чтобы не только вовремя реагировать на обновляющиеся запросы путешественников, но и отчасти формировать их, помогая туриндустрии оставаться востребованной».

/TOURBUS.RU