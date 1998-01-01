«Аэрофлот» хочет летать из Москвы в Осаку

Авиакомпании "Аэрофлот" запросила допуск Росавиации к регулярным рейсам Москва — Осака, свидетельствуют материалы к очередному заседанию межведомственной комиссии при Минтрансе РФ. Допуск позволит выполнять до семи рейсов в неделю, - сообщает «Интерфакс».

Осака — третий по населению город Японии, находится в южной части острова Хонсю. Сейчас между Москвой и Осакой нет регулярного авиасообщения, "Аэрофлот" летает только в столицу Японии — Токио, которая расположена в юго-восточной части Хонсю.

Ранее сообщалось, что в 2020 году, когда в Токио пройдут летние Олимпийские игры, "Аэрофлот" начнет выполнять новые код-шеринговые рейсы в столицу Японии совместно с авиакомпанией Japan Airlines. При этом пунктом назначения будет самый близкий к Токио аэропорт Ханеда, тогда как сейчас "Аэрофлот" летает в аэропорт Нарита.

Комментируя нам новое направление российского перевозчикА, Евгений Глотов, руководитель отдела маркетинга China Travel, отметил: «Очень трудно сказать будет ли эта перевозка популярной. Направление это крайне экзотическое и пользуется разным уровнем спроса. Так что это, скорее, вопрос цены. Недаром в наши дни Япония славится, как самая дорогая страна для туризма».

В то же время Ирина Серганова, СЕО Quinta Tour, рассказала нашему журналисту: «Расширяется спектр городов Японии, которые посещают туристы. Это не только традиционные Токио, Киото, Нара, Осака, но и префектура Канадзава, город Нагано, острова Кюсю и Сикоку. Есть бронирования и на пляжный отдых на архипелаге Окинава после экскурсионных программ.

Благодаря широкой поддержке офиса по туризму Японии туроператоров и рекламной кампании, которую они проводят в СМИ, интерес россиян к Японии постоянно растет».

Отметим, что, как сообщили нашему порталу в московском представительстве Японской национальной туристической организации (JNTO), за девять месяцев 2019 года Японию посетили 83,7 тыс. россиян, что на 22,2% превышает показатели 2018 года. В 2018 году в Стране восходящего солнца побывали 68467 гостей из России.

Число россиян, пересекших границу Японии в сентябре 2019 года, увеличилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 10500 человек. Это рекордный показатель месяца за все время сбора статистики. В 2018 году в этот же период Японию посетили 7 555 туристов.

Росту турпотока способствуют рейсы и их частота из Дальнего Востока, отправление круизов из Владивостока, а также увеличение посадочных мест в салонах самолетов, следующих из Москвы в Токио. На увеличение турпотока также повлиял и Чемпионат мира по регби, который проходит в Японии с 20 сентября по 2 ноября.

/TOURBUS.RU