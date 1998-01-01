Новости Российских туристов позвали в итальянскую Луканию ЭНИТ и посольство Италии представили в Москве выставку, посвященную природным и историческим достопримечательностям одной из исторических провинций Южной Италии

В cтоличной Галерее искусств Зураба Церетели открылась выставка фотографа Массимо Вичинанца «Лукания», организованная посольством Италии в Москве при поддержке Российской академии художеств, Национального агентства по туризму в Италии ЭНИТ и Института итальянской культуры в Москве, - сообщает наш специальный корреспондент. Массимо Вичинанца ‒ профессиональный фотограф и независимый журналист, профессор цифровой фотографии в Академии изящных искусств в Неаполе, главный редактор порталов FullPress.info и FullTravel.it, член Национальной ассоциации профессиональных фотографов. Базиликата (в 1799-1820 гг. и в 1932-1947 гг. называвшаяся Луканией) — это историческая область в Южной Италии между Самнием, Кампанией, Апулией и Бруттием. Это и сегодня важный с историко-культурной точки зрения регион Италии. Многие художники, писатели и кинорежиссеры запечатлели природу и население Лукании: от Горация и Карло Леви, до Пьера Паоло Пазолини и Фрэнсиса Форда Копполы. «Моя мать родом из Базиликаты, поэтому с раннего детства я восхищался красотой этой уникальной и гостеприимной земли, вдыхал запахи её древних улиц, наслаждался вкусом её традиционных блюд, - сказал, открывая выставку, посол Италии в РФ г-н Паскуале Террачано. - Вдобавок сегодняшняя Базиликата, глубоко укоренённая в своих традициях и истории, по-прежнему остаётся землёй таинственной и неразгаданной. И я уверен, что Базиликата — идеальное направление для русских туристов, которые любят Италию и стремятся познать её во всей многогранности». «Эта выставка, запечатлевшая образы Базиликаты, так напоминающие мне мою родную Грузию, особенно важна не только с художественной точки зрения, но и именно как туристический и просветительский проект, ведь город Матера был избран культурной столицей Европы нынешнего года», - заявил президент Российской академии художеств Зураб Церетели. «Уже долгие годы я испытываю к Лукании — так неофициально называют Базиликату — непреодолимое, почти физическое влечение, - сказал Массимо Вичинанца. - Я уже изучил эту местность вдоль и поперёк — медленно, без спешки. И всякий раз я открывал для себя что-то новое: видел монастыри, базилики, церкви на скалах, замки и башни, сельскую архитектуру, заброшенные деревни, археологические памятники и живописные парки, музеи...» Италия уже много лет находится среди самых популярных направлений у российских туристов. Многочисленные исследования показывают также, что их интерес смещается с больших городов, «городов» искусства внутрь страны, к настоящей, глубинной, не лакированной и «не открыточной» Италии. И таких мест в Италии, практически незнакомых туристу из России, ещё очень много. Кому знакомы такие названия, как Алиано, Ачеранца, Спинозо, Турси, Ирсина, Фильяно, Бриенца, Виджано, Колобраро, Авильяно, Пистиччи, Бернальдо? Кто бывал в замке Мельфи, бродил по улицам Кастельмеццано, Виджанелло и Пьетрапертозы, входящих в список самых красивых малых городов Италии? Кто пробовал ярко-красные и очень жгучие перцы Сенизе? Кто испытывал своё мужество, проходя по знаменитым, перекинутым через глубокое ущелье «лунным мостам» (Ponte alla Luna) в крохотном городке Сассо-ди-Кастальдо? Первый из них, трёхсотметровый мост, расположился на высоте 120 м, а второй – имеет длину около 100 метров и находится в 70 метрах над землёй. Гостям города предлагают в полной альпинистской экипировке и, разумеется, со страховкой прогуляться ним, а заодно полюбоваться пейзажами Юга Италии с высоты птичьего полёта. Лукания-Базиликата невелика — площадь её только вчетверо больше Москвы, зато плотность населения составляет всего лишь 56 человек на квадратный километр. Два более или менее крупных города — Матера и Потенца. Но на этой территории находятся два национальных и два областных парка, а также 75 оазисов и охраняемых природных объектов. «Раньше о Лукании очень мало кто знал, разве что некоторые кинорежиссёры, выбиравшие её для съёмок — признаёт синьор Вичинанца. - Теперь ситуация резко переменилась: на сегодняшний день в Лукании снято более полусотни полнометражных фильмов. И неспроста культурной столицей Европы стала именно Матера — её в нынешнем году посетили без малого два миллиона человек — более 70% всего турпотока в регион! Так что туристам из России, возможно, также следует поспешить...» /TOURBUS.RU



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