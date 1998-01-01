Хайнань переходит на «все включено»

Несколько отелей на китайском острове Хайнань со следующего года начнут работать по системе "все включено", которая будет идентична турецкой, сообщили в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

"В ряде отелей на курортах провинции Санья на китайском острове Хайнань со следующего года будет введена система "все включено", которая будет аналогична турецкой. Система будет реализована совместно с властями острова и авиаперевозчиком iFly", — рассказали в компании.

Как отметили в TEZ Tour, продвижение "все включено" на китайском курорте нацелено на увеличение турпотока из России. "Для реализации этой задачи мы намерены привлечь турецких специалистов из Антальи, где у отельеров накоплен большой опыт работы в формате "все включено", — пояснили в пресс-службе.

В TEZ Tour добавили, что ценовая политика уже прорабатывается. "Стоимость нового турпродукта будет конкурентной по сравнению с аналогичными предложениями в других странах", — заявили в компании.

В пресс-службе туроператора рассказали, что за последние два года популярность курортов Хайнаня у российских туристов выросла более чем в два раза. Наиболее востребованы отели категорий 4-5*. "Немаловажным критерием при выборе направления стала возможность безвизового въезда для граждан РФ, а также привлекательные цены на турпродукт и рост числа новых отелей", — подчеркнули в TEZ Tour.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на президента совета директоров международного туристического сервиса курорта Санья Ван Дон Чина, систему "все включено" на Хайнане планируется сначала ввести в нескольких отелях категории четыре и пять звезд, а позже расширить программу и на трехзвездочные гостиницы.

Сейчас на острове в этом формате работает около пяти отелей, но набор предложенных услуг гораздо скромнее, чем в гостиницах Турции.

Как отметила в беседе с нами Юлия Фрундина, начальник отдела Юго-Восточной Азии компании Quinta Tour,«Мы знаем, что власти Хайнаня намерены поэтапно вводить по отелям систему «все включено» и приглашены специалисты из Турции для обмена опытом. Пока у нас, правда, нет точной информации, с каких отелей начнут введение новой системы и когда.

Идея хорошая, но немаловажный факт - чтобы не было существенного подорожания услуг. Как заверяют нас китайские партнеры, этого не будет.

Я считаю, что если скачка цен не будет, то это нововведение будет выгодно для клиентов, потому что поесть на Хайнане в приличных заведениях стоит недешево».

Отметим, что ежегодно Хайнань посещают более 200 тыс. российских туристов.

При этом в 2020 году планируется увеличить турпоток из России в два раза.

/TOURBUS.RU