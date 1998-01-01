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Холдинг UTS.group представил UTS.Prostranstvo

Коммуникационное агентство UTS.Prostranstvo - новый полноправный самостоятельный участник индустрии MICE&Event

В столичном отеле «Метрополь» состоялась презентация нового коммуникационного агентства, представленного холдингом UTS.group.

Как было отмечено в ходе презентации, «последние два года холдинг UTS.group активно реализует проект трансформации. Трансформации процессов, бизнеса, финансов и отношений. Чтобы оставаться востребованным и актуальным, необходимо быть готовым к изменениям».

В рамках масштабной трансформации холдинг вывел на рынок MICE & Event-индустрии новую самостоятельную компанию UTS.Prostranstvo.

«У нас меняется практически все. В первую очередь структура – юридическая, организационная и финансовая. Меняется модель бизнеса, идет реструктуризация направления. Наступает переосмысление. С одной стороны, трудный, а с другой – необходимый процесс для людей и компании», — заявил по телемосту Алексей Крылов, генеральный директор холдинга UTS.group.

«Трансформация – это то, без чего невозможно развитие каждого. Компаниям, которые смотрят в будущее, предстоит решить вопрос – как будет выглядеть наша услуга, кто станет ее потребителем, что будет представлять из себя компания и с кем придется конкурировать.

Твои технологические партнеры завтра могут оказаться твоими конкурентами. Подводя итоги сказанного, я рад представить вам своих «приемников», которые представят вам и расскажут об изменениях в продуктах», — заключил г-н Крылов.

В свою очередь Евгений Бибилюров, исполнительный директор UTS.business travel, поделился с гостями встречи о планах и реализации задач в рамках цифровой трансформации: «Наша задача как инновационного партнера оперативно отвечать динамичным требованиям рынка. Вследствие чего мы запустили комплексную модернизацию бизнеса, цифровую трансформацию. Это переход к бизнес-моделям, использующим цифровые активы. Цифровой актив – это то, что позволяет производить продукт, себестоимость производства каждой следующей копии которого стремится к нулю».

В свою очередь, Татьяна Алешина, директор департамента по работе с клиентами UTS.business travel, озвучила часть выводов проведенного компанией исследования, посвященного комплексному изучению клиентского опыта. Результатом стало построение Customer Journey Map (CJM) – истории взаимодействия клиента с продуктом и сервисом на каждом уровне, в каждой точке контакта в определенный период времени.

«Большое количество опрошенных сотрудников компаний оказались миллениалами и представителями поколения Z. Свойственные им стремление к свободе и независимости, сильное пристрастие к технологиям ощутимо сказываются на их выборе и принятии решений. Например, командировка воспринимается не как «рабочая обязаловка», а как дополнительная возможность путешествовать, которая предполагает объединение бизнес-поездок с отдыхом», — поделилась с гостями Татьяна.

Подводя итоги презентации, Мария Широкова, CEO коммуникационного агентства UTS.Prostranstvo, отметила: «MICE, в своем классическом понимании, умирает. Сейчас индустрия событий – это постоянное эмоциональное влияние на принятие решения. Важно понимать ключевую потребность не только компании заказчика, но и фундаментальный запрос аудитории.

Зачем компании устраивают мероприятия? Чтобы изменить отношение некой группы людей к чему-либо. Мы предлагаем не только логистические решения, но и мероприятия с добавочной стоимостью».

/TOURBUS.RU