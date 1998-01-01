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АНТОР выбрал нового руководителя/ Авиабилеты в Европе подорожают из-за нового налога/ Суд продлил на полгода процедуру реализации имущества владельца DSBW-Tours Карена Гончарова

АНТОР выбрал нового руководителя

Вчера в офисе Национального туристического офиса Германии в России (DZT) состоялись выборы нового председателя Ассоциации национальных туристических офисов в России (АНТОР), - сообщает РСТ.

На мероприятии присутствовали представители турофисов Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Кипра, Китая, Макао, Польши, Таиланда, Чехии, Японии, два почетных председателя организации с правом голоса – Сергей Канаев и Энтони Каруана, а также действующий председатель Кристина Ионицкая.

Еще 12 членов АНТОР, которые не смогли присутствовать на встрече, голосовали заочно.

Напомним, что председатель АНТОР выбирается на два года. В октябре истек срок полномочий Кристины Ионицкой, которая была избрана как представитель Каталонии. В связи с переходом на другую работу г-жа Ионицкая не могла выставить свою кандидатуру на новый срок, но ее деятельность на посту председателя была высоко оценена членами АНТОР.

Выборы прошли в формате тайного голосования. В итоге председателем АНТОР на следующие два года был избран представитель Макао Дмитрий Смирнов.

Собрание также приняло решение внести изменения в состав совета АНТОР – теперь в нем будет два вице-председателя. Новым вице-председателем единогласно избрана глава офиса Японии Айри Мотокура. Представитель Хорватии Райко Ружечка, который также занимает пост вице-председателя, сохранил свои полномочия.

Авиабилеты в Европе подорожают из-за нового налога

Правительство Германии утвердило налоговые изменения в рамках мер, направленных на сокращение выбросов в атмосферу вредных веществ и борьбу с глобальным потеплением.

За счет этого, в частности, поездки на поездах должны стать дешевле, в то время как авиапутешествия подорожают.

Изменения вступят в силу с апреля 2020 года, сообщают местные СМИ.

Размер НДС на железнодорожные билеты будет снижен до 7% с нынешних 19%.

Между тем налоги для авиаперелетов будут повышены в зависимости от дальности: на расстояние до 2,5 тыс. километров — до 13,03 евро с 7,5 евро (скачок на 74%), до 6 тыс. километров — до 33,01 евро с 23,43 евро (на 41%), на более дальних полеты — до 59,43 евро с 42,18 евро (также на 41%). При этом продажа билетов по демпинговым ценам, то есть ниже себестоимости, будет запрещена.

Ожидается, что увеличение стоимости авиабилетов позволит получить дополнительно около 740 млн евро налогов в год, что существенно больше объема недополученного НДС в сфере железнодорожных пассажирских перевозок.

Суд продлил на полгода процедуру реализации имущества владельца DSBW-Tours Карена Гончарова

Арбитражный суд Москвы в среду, 23 октября, по ходатайству финансового управляющего продлил процедуру реализации имущества владельца туроператора DSBW-Tours Карена Гончарова на 6 месяцев, - сообщает «Интерфакс».

Как следует из картотеки суда, следующий отчет финансового управляющего Марка Варнавского о ходе процедуры банкротства должника суд назначил на 20 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 31 октября 2018 года по собственному заявлению признал Гончарова несостоятельным (банкротом). Суд ввел тогда в отношении должника процедуру реализации его имущества.

Сумма требований кредиторов по денежным обязательствам должника на момент признания банкротом составляла 3,6 млн евро и 25 млн рублей. Этот долг должником не оспаривался и подтвержден представленными в материалы дела документами.

Между тем суд в марте 2019 года включил в реестр кредиторов должника 8,4 млн рублей долга СДМ-Банку. 22 апреля суд признал обоснованными и включил в реестр кредиторов банкрота два требования физлиц на общую сумму 54 млн рублей, в мае требование физлица — в размере почти 50 млн рублей, а в июле еще одно требование СДМ-Банка на 65 млн рублей.

Напомним, что гендиректор компании DSBW-Tours сообщил о приостановке деятельности 3 июля 2018 года. У компании было две финансовые гарантии на сумму 50 млн рублей каждая в СК "Орбита" и СК "Инвестстрах".

Однако у СК "Инвестстрах" лицензия на осуществление страховой деятельности была отозвана Центробанком еще в апреле 2018 года.

/TOURBUS.RU



