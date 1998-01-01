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«Инфофлот» запускает проект «Круизный инструктор турагента»

Новая программа поможет турагентствам, начавшим работать с круизами, грамотно ориентироваться в турпродукте и научиться классифицировать своих туристов

Круизная компания «Инфофлот» запускает проект «Круизный инструктор турагента», - сообщили нам в пресс-службе оператора. Этот новый для рынка инструмент – часть большой программы круизного центра по поддержке и обучению туристических агентств.

Суть «Круизного инструктора» заключается в том, чтобы помочь турагентствам, начавшим работать с круизами, грамотно ориентироваться в этом турпродукте и научиться классифицировать своих туристов.

В таблице представлены самые популярные среди россиян направления, соответствующие им сезоны и новые круизные ориентиры, на которые можно смело «пересаживать» туристов.

Там же указаны приоритеты при подборе тура для той или иной категории туристов, наличие круизных туров (большой пакет услуг) на направлениях, а также средняя стоимость круиза (учитывалась минимальная цена за круиз на одного человека, за неделю, с питанием, портовыми сборами, развлечениями на борту).

Направления разделены по группам, объединенным по ценовому или географическому принципу.

В числе популярных направлений: Турция (отдельная группа), Испания, Португалия, Италия и Израиль; Доминикана, Куба и Мексика; Хорватия, Черногория и Словения; Кипр и Греция; Болгария, Тунис, Египет, Израиль (Эйлат) и Иордания; Таиланд, Вьетнам, Индия и островной Китай; Индонезия и Шри-Ланка, а также Северная, Центральная и Западная Европа; Мальдивы, Сейшелы и Маврикий.

«Мы надеемся, что этот инструмент, разработанный аналитиками «Инфофлота», будет удобен турагентам в работе и поможет начать продавать круизы наравне с наземными турами. «Круизный инструктор турагента» - первый блок в серии наших профессиональных лайфхаков для профессионалов отрасли и часть большой программы «Инфофлота» по поддержке и обучению турагентств работе с круизами. В дальнейшем мы планируем создавать ещё более детализированные интеллектуальные инструменты, которые рынок по достоинству оценит», - комментирует запуск проекта генеральный директор Круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.

Напомним, что летом 2019 года «Инфофлот» запустил обновленный модуль и партнёрскую программу поддержки турагентств Сruiselines.pro.

Кроме поискового модуля с круизами, в рамках комплекса поддержки агентств «Инфофлот» бесплатно обучает продажам (готовит семинары, вебинары, показы теплоходов, рекламные туры), оказывает любую поддержку.

Отметим также, что на днях стало известно, что в навигации 2020 года круизные теплоходы, с которыми работает Круизный центр «Инфофлот», сделают более 50 рейсов с заходами в Тверь и 10 из них будет у круизной компании «Созвездие». Об этом заявил во время пресс-подхода в Твери генеральный директор Круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.

По его словам, согласно историческим данным, круизному судоходству под Тверью в этом году исполнилось 82 года.

«Сегодня Тверь – одна из главных туристических стоянок в круизных маршрутах. И одним из популярнейших вариантов путешествия среди наших туристов стали круизы выходного дня из Москвы в Тверь и обратно. Не зря откроет сезон в навигации 2020 года именно праздничный круиз 8-11 мая от «Созвездия» по маршруту Москва – Тверь – Калязин – Углич – Хвойный Бор – Москва», - подчеркнул Андрей Михайловский.

/TOURBUS.RU