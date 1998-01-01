Новости «Турпомощь» обещает «тревожную кнопку» и «правовую гильотину» Директор ассоциации «Турпомощь» встретился с профессионалами туризма Северо-Запада России

«Мы должны сделать так, чтобы для получения помощи попавшему в сложную ситуацию туристу было достаточно нажать всего одну кнопку», - заявил, участвуя 23 октября в Общем собрании членов РСТ-Северо-Запад, директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко. И сообщил, что в самое ближайшее время такая возможность как у внутренних, так и у выездных туристов появится. По его словам, уже на следующей неделе можно будет скачать бета-версию приложения «Помощник туриста» (правда, только для Android), с помощью которого путешественник сможет воспользоваться целым рядом сервисов. При этом Александр Осауленко даже продемонстрировал уже установленное в его телефоне приложение. «Рассчитываем, что полная версия этого продукта появится где-то в середине декабря этого года, а в следующем начнется его полноразмерная эксплуатация», - поделился он планами. Кроме того, в ближайшее время будет принято и решение об эксплуатации круглосуточной «горячей» телефонной линии для туристов. «Практика использования такого сервиса в течение минувшего летнего сезона показала его эффективность, - резюмировал глава «Турпомощи». – В настоящее время обсуждаются детали организации «горячей линии», действующей уже на постоянной, круглогодичной основе». Вместе с тем основное внимание во время встречи с представителями турбизнеса Северо-Запада он уделил законодательным новациям. В частности, речь шла в основном о «правовой гильотине», которая, по задумке ее инициаторов, должна систематизировать и упростить законодательство в сфере туризма. «Важно, чтобы этой гильотиной турбизнесу не отрубили голову», - образно выразился Александр Осауленко. И сообщил, что в основном оценка предлагаемых мер в среде «туристических» предпринимателей отрицательная. «Стоит особо подчеркнуть, что будущее во многом будет зависеть от того, какое наполнение теперь получат понятия «туристический продукт» и «туруслуги», - подчеркнул эксперт. – К тому же до сих пор идет обсуждение термина «агентская сеть»: не факт, что он тоже появится в новом законодательстве». Впрочем, по его оценке, уже принятые меры позволили значительно «обелить» финансовую сторону отечественного туризма: если еще 3 года назад туроператоры показывали примерно 3% своего годового оборота, сейчас речь идет уже о 25%. Однако до полной «официализации» отрасли пока еще далеко. Что касается работы с фондами, позиция «Турпомощи» остается прежней. «Мы выступаем за то, чтобы фонды персональной ответственности были ограничены, поскольку «замораживание» сотен миллионов рублей может плохо сказываться не только на деятельности отдельных операторов, но и отрасли в целом», - считает Александр Осауленко. По его словам, у целого ряда крупных российских компаний размер этих фондов уже колеблется от 100 до 200 млн рублей, а ранее наблюдавшийся процесс персонализации ответственности разворачивается в обратную сторону. Кроме того, есть и намерение властей значительно увеличить отчисления в случае работы с внутренними туристами. Комментируя происходящее, руководитель компании «Арт-Тревел» Мария Ушакова подчеркнула, что, «когда читаешь все эти бумаги, складывается впечатление, что финансовые обязательства увеличатся для всех в разы». «В этой связи убеждена: каждому надо ознакомиться с документами, сделать выводы и что-то предложить для решения проблем, - заявила она. – Если мы быстро не отреагируем на происходящее, потом может быть поздно». /TOURBUS.RU



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