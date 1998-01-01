Новости Горячие новости Директора «Турпомощи» ограничили в полномочиях/ Уже более 20 человек стали жертвами беспорядков в Чили/ В пятницу бастуют транспортники Рима и Милана

Директора «Турпомощи» ограничили в полномочиях 21 октября состоялось заседание Наблюдательного совета (НС) «Турпомощи», - cообщает АТОР. Это первое за 4 месяца заседание, проведенное после того, как в деятельности «Турпомощи» были выявлены многочисленные нарушения, а сохранение поста директора объединения за Александром Осауленко оказалось под большим вопросом. Теперь Наблюдательный совет намерен усилить контроль над деятельностью директора «Турпомощи», ослабив его возможность принимать ключевые для организации решения. Кроме того, сама «Турпомощь» должна «уйти из политики», сосредоточив деятельность на своих непосредственных уставных обязанностях – то есть на ведении фондов туроператоров по выездному туризму и оказании экстренной помощи туристам (включая своевременную выплату компенсаций). Согласно тексту поправок, с которыми удалось ознакомиться АТОРу, теперь директор «Турпомощи» не сможет без одобрения членов Набсовета совершать сделки, связанные с текущей деятельностью организации, на сумму более 1 млн рублей.

Любые сделки, связанные с оказанием экстренной помощи, а также сделки с недвижимостью, с размещением средств фондов персональной ответственности и резервного фонда туроператоров теперь также требуют одобрения членов Наблюдательного совета объединения. Уже более 20 человек стали жертвами беспорядков в Чили Не менее 22 человек погибли в результате протестов в городах Чили за несколько дней протестов, вызванных повышением цен на проект в столичном метрополитене, сообщает чилийская газета "Терсера" со ссылкой на представителя МВД страны. В то же время, по его словам, масштабы беспорядков снижаются. Напомним, что президент Чили Себастьян Пиньера в ночь на субботу объявил режим чрезвычайного положения в столице страны Сантьяго и ее окрестностях в связи с беспорядками. На улицы выведены подразделения армии и полиции. Сообщается о задержании 180 человек. По данным АТОР, в настоящее время в Чили могут находиться около 500 российских туристов. В Генконсульство РФ никто из них не обращался. В пятницу бастуют транспортники Рима и Милана Расписание рейсов авиакомпании "Россия" из Петербурга в Рим и Милан 25 октября изменилось из-за забастовок работников авиационной отрасли Италии, сообщили порталу в пресс-службе авиаперевозчика. Как отметили в авиакомпании, рейс в Рим из Пулково FV6675 вылетит в 08:40 вместо 09:25, FV6676 из Рима в Петербург вылетит в 12:20 по московскому времени, а не в 13:05, FV6673 из Петербурга в Милан вылетит в 09:00, а не в 09:45, а FV6674 из Милана в Пулково – в 12:15 по московскому времени, а не в 13:00. В пресс-службе добавили, что пассажирам, которые должны вылететь из Петербурга указанными рейсами, рекомендуется прибывать в аэропорт заранее. Как сообщают местные СМИ, забастовки охватят весь транспортный сектор Рима и Милана: не будут ходить поезда, автобусы, метрополитен будет также работать с перебоями. Протестующие требуют от правительства принятия мер по борьбе с демпингом, стимулированию конкуренции, увеличению пенсий и зарплат, продлению действия трудовых контрактов. Также они настаивают на принятии плана спасения авиакомпании Alitalia. Авиакомпания Alitalia, в прошлом бывшая госкомпанией, последние годы находится в состоянии кризиса: с 1999 года компания не приносила прибыль. В 2016 году убыток Alitalia, где работают порядка 11 тыс. человек, составил около 500 млн евро. Последняя официальная отчетность авиаперевозчика была опубликована в 2015 году. /TOURBUS.RU



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