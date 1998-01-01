Новости Президенты России и Египта встретились, но чартеры не полетели Эксперты комментируют отсутствие положительной информации об «открытии» курортного Египта после сегодняшней встречи на высшем уровне в Сочи

Как сообщает АТОР, сегодня в Сочи состоялись переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси, от которых накануне ждали решения вопроса с разрешением полетов российских чартеров на курорты Красного моря. Официальной информации о том, как проходило обсуждение вопроса о возобновлении туристической перевозки, нет. На сайте Кремля приведена часть стенограммы встречи, но в ней нет упоминания вопроса про авиасообщение. В интервью ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что «совместная работа для возобновления авиасообщения будет продолжена с тем, чтобы со временем выйти на конкретные сроки. Обе стороны заинтересованы в этом». В свою очередь, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, отвечая на вопросы журналистов о том, как прошли переговоры лидеров по теме возобновления чартерного авиасообщения, сказал: «Конструктивно», - отказавшись от других комментариев. Между тем эксперты АТОР обращают внимание на несколько важных фактов. Во-первых, в обсуждении вопроса участвовали профильные министры обеих стран. Так что точка зрения российской стороны аргументированно была представлена лично египетскому лидеру, в связи с чем о существующих недоработках Сиси узнал не от своих министров, а от представителей России. Второй момент: диалог продолжается. Более того, как следует из стенограммы Кремля, Сиси пригласил Владимира Путина посетить Египет, чтобы принять участие в церемонии запуска Российской промышленной зоны в АРЕ. В этой связи нельзя снова исключать раунда переговоров между лидерами двух стран по вопросам авиасообщения. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов, вопрос возобновления рейсов между Россией и курортами Египта будет решён в ближайшее время. По его словам, «будут ещё контакты на самом высоком уровне», в результате которых «удастся продвинуться в плане завершения всех наших дискуссий в этом направлении и будут обеспечены условия для возобновления рейсов не только в Каир, куда уже летают, но и на курорты Красного моря». В то же время пресс-секретарь президента АРЕ Бассам Ради сказал в интервью местным СМИ, что диалог в этом направлении идет конструктивно. «Возвращение авиасообщения является очень важной проблемой для Египта и оказывает большое влияние на сектор туризма. Мы надеемся, что российский туризм вернется в ближайшее время», - заявил он. Туроператоры готовы в течение двух недель возобновить чартерные программы в Египет, если лидеры двух стран придут к соглашению по этому вопросу, сообщила между тем пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс». Однако она напомнила, что на предыдущей встрече двух лидеров ровно год назад эта тема также обсуждалась, и по ее итогам Владимир Путин заявлял о стремлении в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам. "Тогда рынок всколыхнулся, появилась надежда, что направление скоро откроют. Туроператоры рассчитывали к Новому году сформировать полноценный турпоток в Египет. Но прошел год и ничего не изменилось", — отметила г-жа Тюрина. "А о настроении рынка говорит, например, тот факт, что турагенты просят туроператоров организовать рекламники по отелям массового спроса в ОАЭ, чтобы снова готовить клиентам предложения на замену Египту", — добавила пресс-секретарь РСТ. В свою очередь, директор по продажам туроператора "Интурист" Сергей Толчин ранее также был настроен скептично: "Насколько вероятно открытие Египта в этот раз – непонятно, подобные сообщения туррынок слышит уже не первый год. Мы не знаем, успешно ли завершены проверки местных аэропортов, все зависит от их результатов. Однако если Египет "откроют", то возобновление туроператорами чартеров на курорты – вопрос считанных недель. Причем первое время цены на отдых будут весьма доступными, поскольку в Египте захотят вернуть российский рынок". Наконец, как отмечает Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», «у нас нет Египта и в ближайшее время прямых организованных рейсов не предвидится. Человек, желающий отдохнуть вместе с семьей на пляже, не полетит отдыхать туда через Каир, потому что ему еще после перелета предстоит длительный трансфер по пустыне. А если кому-то хочется экзотики и острых ощущений – его ничто не остановит и на решение не повлияет». Напомним, что прямое авиасообщение между Египтом и РФ было прервано осенью 2015 года после того, как над Синаем был взорван самолет авиакомпании "Когалымавиа", направлявшийся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Авиасообщение между Россией и Каиром было возобновлено 11 апреля 2018 года, когда "Аэрофлот" и Egypt Air снова начали выполнять прямые рейсы. При этом в 2018 году Египет, несмотря на отсутствие чартеров, посетили 145 тыс. российских туристов, на 50% больше, чем годом ранее. /TOURBUS.RU



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