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О деловом потенциале Санкт-Петербурга рассказали на выставке в Сингапуре

На выставке ITB Asia-2019 Санкт-Петербург был представлен коллективной экспозицией, организованной СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» совместно с ведущими туроператорами и музеями Северной столицы

С 16 по 18 октября состоялась крупнейшая Международная выставка делового туризма ITB Asia-2019, где Санкт-Петербург был традиционно представлен коллективной экспозицией, организованной СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» совместно с ведущими туроператорами и музеями Петербурга.

В течение трех выставочных дней на стенде Санкт-Петербурга прошло порядка 20 презентаций о туристических возможностях города, специализированных городских конгрессно-выставочных площадках, программах поддержки организаторов деловых мероприятий, введении на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области режима электронных виз.

Событийный потенциал города презентовали лидеры отрасли – компании-туроператоры «Невские Сезоны», Global Russia, DMC & PCO, и Музей Российских железных дорог, представляющий новый музейный сектор Санкт-Петербурга.

Представители крупнейших компаний и международные ассоциации проявили большой интерес к экспозиции Санкт-Петербурга. С рабочим визитом стенд посетил г-н СОО Сью Кеонг, директор международного блока Совета по туризму Сингапура в сопровождении торгового представителя России в Республике Сингапур ‒ Алексея Дахновского.

С целью развития делового туризма в Санкт-Петербурге, продвижения города как конгрессной дестинации и привлечения крупных международных мероприятий ‒ представители Конгрессно-выставочного бюро провели более 70 встреч с участниками Международной выставки делового туризма ITB Asia 2019: конгрессно-выставочным бюро Сингапура, международным обществом профессионального инновационного менеджмента ISPIM, международной Федерацией ассоциаций пилотов IFALPA, объединённой сетью международных организаторов мероприятий UNICEO, крупнейшим международным ивент-агентством ATPI, международной ассоциацией медицинского права, международной ассоциацией финансовой криптографии IFCA, крупнейшей международной компанией по менеджменту ассоциаций METACRED и другими.

Состоялась деловая встреча с представителями National Association of Travel Agents Singapore ‒ NATAS (Ассоциация туристических операторов Сингапура).

Санкт-Петербург занимает прочные позиции комфортной, доступной и привлекательной туристской дестинации. Город принимает крупнейшие мировые события. Так, одно из самых масштабных мероприятий 2020 года и главное событие для шеф-поваров в мире ‒ Всемирный конгресс шеф-поваров Worldchefs Congress & EXPO в 2020 году.

Летом 2020 года Санкт-Петербург примет матчи юбилейного 60-го чемпионата Европы по футболу ‒ UEFA EURO 2020.

Напомним, выставка ITB Asia по праву считается лидирующим деловым мероприятием туристической тематики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В прошлом году количество посетителей составило 11 тыс. человек из 110 стран мира, в 50 международных павильонах были представлены 940 экспонентов из 73 государств.