Новости

Россияне — на втором месте по посещаемости Таджикистана

Эксперты рассказали, чем среднеазиатская республика может заинтересовать наших туристов

Почти 950 тыс. иностранных граждан посетили Таджикистан за девять месяцев 2019 года, 63,4% из них приезжали из Узбекистана, на втором месте по числу визитов за отчетный период — россияне, сообщает Агентство по статистике при президенте республики.

По данным ведомства, в январе-сентябре Таджикистан посетили 600,1 тыс. узбекских граждан (63,4% от общего числа приехавших иностранцев), с начала года республику посетили 166,3 тыс. граждан РФ.

Далее в списке идут граждане Киргизии (77,3 тыс. человек), Афганистана (16,4 тыс. человек), Казахстана (15,5 тыс. человек).

В первую десятку стран по посещаемости Таджикистана также вошли Китай (15,2 тыс. человек), Турция (5 тыс. человек), США (4,9 тыс. человек), Иран (3,9 тыс. человек), Индия и Германия (по 3,2 тыс. человек).

В сообщении отмечается, что Таджикистан в январе-сентябре также посетили 2,6 тыс. граждан Украины и 2,1 тыс. британцев.

Абсолютное большинство иностранных граждан приезжали в Таджикистан по личным целям — 811 тыс. человек (85,7% от общего числа прибывших).

Число транзитных визитеров составило 26,2 тыс. человек, с туристическими целями в Таджикистан приезжали 33,3 тыс. человек, по служебным и коммерческим делам — 400 человек, на учебу и работу — 30,9 тыс. человек, с другими целями — 44,6 тыс. человек.

Андрей Жарков, генеральный директор ООО «Жарков-тур», так прокомментировал эту информацию нашему корреспонденту: «Заявленные цифры могут соответствовать реальности. Сейчас Таджикистан становится все популярнее у индивидуальных туристов. К сожалению, это направление пока не для организованных групп. В том числе и потому, что «Аэрофлот» туда не летает, а из Москвы рейсы выполняют Tajik Air и Somon Air.

Стоит сказать, что авиаперелет недешевый, плюс в столице маленькая отельная база, всего три отеля 5*, в регионах же отелей вообще нет, есть только гостевые дома.

В основном туры в Таджикистан пользуются высоким спросом у любителей природного туризма, байкеров и любителей гор.

Также можно добавить, что Таджикистан, точнее Душанбе, может быть интересен и как альтернативное MICE-направление. Город располагает отличными возможностями для проведения различного рода мероприятий».

Отметим, также, что авиакомпания "Уральские авиалинии" со 2 ноября откроет новый прямой рейс из Воронежа в Душанбе. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, эти рейсы вводятся в рамках зимнего расписания и будут выполняться раз в неделю, по субботам. Время в пути составит около четырех часов.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте аэропорта Воронежа, кроме "Уральских авиалиний" полеты по данному направлению ни одна компания больше не осуществляет.

/TOURBUS.RU