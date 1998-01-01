Новости Cеверо-Запад сделает ставку на bleisure-туризм Панельная сессия «Туризм и гостеприимство: инвестиционный потенциал регионов» прошла на этой неделе в центре «Петроконгресс»

В начале этой недели в конгресс-центре «Петроконгресс» в рамках Петербургского форума межрегиональной кооперации и партнерства регионов Северо-Западного федерального округа прошла панельная сессия «Туризм и гостеприимство: инвестиционный потенциал регионов»



Обсуждая тему роли туриндустрии в развитии экономики Северо-Запада, специалисты отметили важную роль событийного и делового туризма в привлечении инвестиций и развитии инфраструктуры. При этом модератор сессии, заместитель директора СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Светлана Юрьева подчеркнула, что особое значение в деле привлечения деловых гостей играют крупные профильные события – такие, к примеру, как Петербургский международный экономический форум и другие аналогичные.



По данным Конгрессно-выставочного бюро Петербурга, за последние пять лет город подал около 80 заявок на проведение крупных деловых мероприятий, и по результатам конкурсов получил право принять 30 конференций, конгрессов и саммитов в области медицины, науки, промышленности, культуры и гастрономии с общим количеством делегатов в 45 тыс. человек. В частности, были привлечены такие мероприятия как Европейский ветеринарный конгресс, Симпозиум международной ассоциации кинокомиссий, Ежегодное собрание Европейского общества косметической стоматологии и другие. Среди наиболее известных будут Всемирный конгресс шеф-поваров Worldchefs Congress & EXPO, запланированный к проведению в Петербурге на 2020 год, а также Международный математический конгресс, который состоится в 2022-м.



Необходимость развития нишевых видов туризма отмечают и представители бизнеса. Например, представитель компании «СканТур» Анастасия Трушина поделилась опытом проведения ежегодных международных мероприятий в Петрозаводске, а также популярных музыкальных и спортивных фестивалей, которые организуются в горном парке «Рускеала». При этом как она, так и другие эксперты отрасли уверены: с задачей привлечения туристов в регионы СЗФО вне сезона можно справиться как с помощью делового и событийного видов туризма, так и с использованием таких направлений, как медицинский и музейный туризм.



Как считают специалисты, в настоящее время в сфере делового туризма, с одной стороны, растет спрос на креатив, а с другой – есть тенденция к совмещению приятного с полезным в виде bleisure-поездок. «Все чаще заказчик хочет провести мероприятие так, чтобы оно запомнилось и оказалось единственным в своем роде: традиционные конференции и цикловые совещания нередко организуются в формате или с элементами игрового обучения (edutainment)», – замечает Ксения Почетовская из FCM. А данные компании «Аэроклуб» свидетельствуют, что за последние пять лет число bleisure-туров возросло на 43%: совмещать тур по делу с отдыхом намерены все больше туристов. В резултате тематические квесты, иммерсивные экскурсии или неординарные мастер-классы с интерактивом становятся все более популярны. В частности, Ольга Немцева из «Интураэро» отмечает, что «организация иммерсивного шоу или квеста, когда гости становятся непосредственными участниками событий и могут забыть про чины и звания – тренд этого года». По оценке участников панельной дискуссии в «Петроконгрессе», как раз нишевые виды туризма (деловой, событийный, медицинский, свадебный и пр.) могут способствовать развитию туризма не только в Петербурге, но и в близлежаших регионах, которые с городом на Неве традиционно связаны как по линии экономики, так и туризма. /TOURBUS.RU

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