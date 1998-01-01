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23 октября
Cеверо-Запад сделает ставку на bleisure-туризм
Панельная сессия «Туризм и гостеприимство: инвестиционный потенциал регионов» прошла на этой неделе в центре «Петроконгресс»
В начале этой недели в конгресс-центре «Петроконгресс» в рамках Петербургского форума межрегиональной кооперации и партнерства регионов Северо-Западного федерального округа прошла панельная сессия «Туризм и гостеприимство: инвестиционный потенциал регионов»
Обсуждая тему роли туриндустрии в развитии экономики Северо-Запада, специалисты отметили важную роль событийного и делового туризма в привлечении инвестиций и развитии инфраструктуры.
При этом модератор сессии, заместитель директора СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Светлана Юрьева подчеркнула, что особое значение в деле привлечения деловых гостей играют крупные профильные события – такие, к примеру, как Петербургский международный экономический форум и другие аналогичные.
В частности, были привлечены такие мероприятия как Европейский ветеринарный конгресс, Симпозиум международной ассоциации кинокомиссий, Ежегодное собрание Европейского общества косметической стоматологии и другие. Среди наиболее известных будут Всемирный конгресс шеф-поваров Worldchefs Congress & EXPO, запланированный к проведению в Петербурге на 2020 год, а также Международный математический конгресс, который состоится в 2022-м.
При этом как она, так и другие эксперты отрасли уверены: с задачей привлечения туристов в регионы СЗФО вне сезона можно справиться как с помощью делового и событийного видов туризма, так и с использованием таких направлений, как медицинский и музейный туризм.
«Все чаще заказчик хочет провести мероприятие так, чтобы оно запомнилось и оказалось единственным в своем роде: традиционные конференции и цикловые совещания нередко организуются в формате или с элементами игрового обучения (edutainment)», – замечает Ксения Почетовская из FCM.
А данные компании «Аэроклуб» свидетельствуют, что за последние пять лет число bleisure-туров возросло на 43%: совмещать тур по делу с отдыхом намерены все больше туристов. В резултате тематические квесты, иммерсивные экскурсии или неординарные мастер-классы с интерактивом становятся все более популярны.
В частности, Ольга Немцева из «Интураэро» отмечает, что «организация иммерсивного шоу или квеста, когда гости становятся непосредственными участниками событий и могут забыть про чины и звания – тренд этого года».
По оценке участников панельной дискуссии в «Петроконгрессе», как раз нишевые виды туризма (деловой, событийный, медицинский, свадебный и пр.) могут способствовать развитию туризма не только в Петербурге, но и в близлежаших регионах, которые с городом на Неве традиционно связаны как по линии экономики, так и туризма.
/TOURBUS.RU
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