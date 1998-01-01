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Корея представила россиянам cвой культурный и туристический потенциал

Фестивали «День Кореи: где традиции встречают современность» состоялись в Москве, Петербурге и Новосибирске

На минувшей неделе московское представительство Национальной организации туризма Южной Кореи (НОТК) порадовало пассажиров аэропорта Пулково красочным фестивалем, в рамках которого все желающие смогли не только увидеть выступление корейских барабанщиков или традиционный для страны танец, но и сделать памятную фотографию в ярком национальном костюме “ханбок», - сообщает наш петербургский корреспондент.

По оценке НОТК, в 2018-м в Южной Корее побывало более 300 тыс. россиян (на 12% больше, чем годом ранее), а Россию посетили 380 тыс. корейских туристов. И рост взаимных турпотоков продолжается: в сентябре 2019-го Корею посетили 30 тыс. россиян (показатель на 30% превышает показатели прошлого года), а по итогам прошлого года корейцы продемонстрировали самую лучшую динамику прибытий в РФ (+42%).

Что и дает все основания для оптимизма, поскольку при сохранении таких темпов роста в 2020 году страны намерены увеличить взаимный поток туристов до миллиона человек.

Способствовать этому будут объявление 2020-го Годом взаимных обменов между Россией и Южной Кореей, 30-летие дипломатических отношений между странами и режим безвизового въезда, благодаря которому Россия вышла на 10-е место среди стран-поставщиков туристов в эту страну.

Что касается Петербурга, город на Неве корейцами тоже не забыт: по словам и. о. генерального директора Городского туристско-информационное бюро Надежды Петровой, за 9 месяцев 2019-го Петербург посетили более 56 тыс. граждан Кореи, тогда как за весь 2018-й их насчитали только 63 тыс.

«Несомненно, проведение в городе культурных и развлекательных фестивалей, таких как «День Кореи 2019», способствует росту привлекательности Северной столицы России как туристской дестинации», – считает она.

В свою очередь, заместитель директора Национальной организации туризма Кореи Ли Чжэхён заметил, что «корейские туристы – частые гости Петербурга, поскольку этому способствует безвизовый режим, который был введен в 2014 году».

Росту взаимных турпотоков способствует и наличие прямого авиасообщения между Петербургом и Южной Корей, установленное еще в 2004 году и обслуживаемое национальным перевозчиком Korean Air.

По словам Евгения Ильина, заместителя генерального директора по коммерческой деятельности управляющей аэропортом Пулково компании ВВСС, в период с апреля по октябрь 2019-го авиакомпания обслужит около 45 тыс. пассажиров.

«В действительности спрос на направлении гораздо выше, поскольку примерно 40% от этого показателя приходится на пассажиров, которые летают из Пулково в Корею с пересадками в других аэропортах», - сообщил он.

Что касается собственно фестиваля «День Кореи: где традиции встречают современность», в его рамках выступили корейские барабанщики коллектива «Ханнури», а также танцевальные коллективы «Соун» и New Nation.

Кроме того, желающие могли поучаствовать в мастер-классе по корейскому бумажному искусству ханди, сделать фото в национальном костюме ханбок и даже экспресс-макияж по самым модным в Корее тенденциям.

Фестиваль в Пулково стал заключительным в серии аналогичных событий, которые этой осенью состоялись в Новосибирске и Москве при поддержке Национальной организации туризма Кореи.

/TOURBUS.RU