Новости Горячие новости Завтра в Сочи президенты России и Египта обсудят восстановление авиасообщения/ Около 170 российских туристов задержались на сутки в ОАЭ/ Авиакомпания "Азимут" откроет рейсы из Краснодара в Мюнхен

Завтра в Сочи президенты России и Египта обсудят восстановление авиасообщения Главы России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттаха ас-Сиси 23 октября в Сочи на полях саммита Россия-Африка обсудят вопросы восстановления авиасообщения между странами, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве. "Несомненно, эта тема (восстановления авиасообщения) будет обсуждаться. И в ходе предыдущей встречи лидеров были даны некоторые поручения в данном контексте, и мы готовимся к этому обсуждению. Мы пригласили специально на беседу с ас-Сиси нашего министра транспорта, который выскажет свои соображения. Ну и египтяне, конечно, расскажут то, что делается, и то, что они собираются делать для того, чтобы авиарейсы были возобновлены в полном объеме", — сказал г-н Ушаков. Напомним, что Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 г. после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В апреле 2018 г. авиасообщение с Египтом было возобновлено. Рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. Чартерные полеты в курортные города Египта все еще запрещены. Около 170 российских туристов задержались на сутки в ОАЭ Около 170 российских туристов сутки не могли вылететь из ОАЭ в Москву из-за отмены рейса авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщили в пресс-службе туроператора TUI. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" U6 3588 должен был вылететь из международного аэропорта Дубая 21 октября в 10:45. "Это проблема технического плана. Вылет самолета, запланированный на сегодня, был отменен. Все туристы размещены в отелях – это и те, кто приобретал пакетные туры – 99 человек, и те, кто купил у нас только авиабилеты – 70 пассажиров", — рассказали в TUI. Как отметили в пресс-службе, паники среди туристов нет. "Мы планируем отправить наших клиентов 22 октября рейсами авиакомпаний "Уральские авиалинии" и Pegas Fly", — добавили в компании. "Из Москвы в ОАЭ туристы отправляются в штатном режиме", — подчеркнули в TUI. Авиакомпания "Азимут" откроет рейсы из Краснодара в Мюнхен Авиакомпания "Азимут" с 22 декабря начнет выполнять рейсы из Краснодара в Мюнхен, сообщается на сайте авиаперевозчика. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Вылет из Краснодара — в 09:00, прибытие в Мюнхен — в 10:55, вылет в обратном направлении — в 12:00, прибытие в Краснодар — в 18:00 (местное время для каждого аэропорта). Продажа билетов на новое направление уже открыта. В настоящее время прямое авиасообщение между городами отсутствует. "Азимут" — региональный авиаперевозчик, базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс компания выполнила в сентябре 2017 года, а в 2018 году она перевезла 700 тыс. человек. В 2019 году "Азимут" намерен обслужить 1,2 млн пассажиров. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициарами "Азимута" являются пенсионер Владимир Скоч (отец депутата Государственной думы Андрея Скоча, партнера Алишера Усманова) и Виталий Ванцев. Они же контролируют московский аэропорт Внуково. /TOURBUS.RU

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