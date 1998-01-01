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Россияне в этом году летают больше и дороже

Компания Aviasales и Росавиация опубликовали анализ изменений спроса на авиабилеты в текущем году

Спрос на авиабилеты за рубеж в бизнес-классе за год увеличился на 8,68%, свидетельствует аналитика Aviasales. Эксперты туристического поисковика проанализировали спрос на перелеты в бизнес-классе на заграничных и внутренних маршрутах и пришли к выводу, что за рубеж россияне стали чаще выбирать более дорогие билеты. В то время как спрос на бизнес-класс внутри России за год сократился на 20%.

Заметнее всего спрос увеличился на маршруте из России в Малагу — почти в 2,5 раза. Средняя стоимость перелета туда-обратно составила 73 тысячи рублей.

Вторым лидером спроса оказался Нью-Йорк. Туда россияне стали летать на 79% чаще, чем в прошлом году, по средней цене — 188 тысяч рублей.

Еще на 70% повысился интерес к авиапутешествиям в Тиват и Афины. Билеты в бизнес-класс обходятся пассажирам в 57 и 54 тысячи рублей соответственно.

Кроме того, в полтора раза вырос спрос на бизнес-класс на маршрутах из России в Кишинев, Тель-Авив, Гуанчжоу и Алматы. В среднем за такие билеты туристы платят 26, 65, 90 и 63 тысячи рублей соответственно.

Также россияне стали на 40% чаще выбирать бизнес-класс в поездках в Рим, Шанхай и Мале. При этом билеты туда стоят 51, 96 и 216 тысяч рублей соответственно.

На треть увеличились продажи дорогих билетов в Ригу, Токио и Мадрид. В этом году путешественники покупали их за 59, 173 и 54 тысячи рублей соответственно.

В то же время Росавиация сообщает, что авиакомпании РФ увеличили перевозки в сентябре 2019 года на 4% относительно аналогичного периода прошлого года, до 12,4 млн человек. С начала текущего года авиаперевозки в РФ ежемесячно показывали двузначный рост – формально кроме июня, когда показатель вырос на 9,9%.

Так, авиакомпания "Аэрофлот" в сентябре обслужила 3,3 млн пассажиров, "сохранив объем перевозок на уровне сентября прошлого года", говорится в сообщении Росавиации. "Сибирь" (летает под брендом S7) перевезла 1,4 млн человек (+15%). Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" обслужила 1,3 млн человек (+2%), "Победа" – более 965 тыс. пассажиров (+44%). "Уральскими авиалиниями" воспользовались более 993 тыс. пассажиров (+2%).

Пассажирооборот всех авиакомпаний РФ в прошлом месяце достиг отметки в 31,46 млрд пассажиро-километров (+8%).

В январе-сентябре 2019 авиакомпании перевезли 98,72 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,7%. Пассажирооборот увеличился до 247,6 млрд пассажиро-километров (+12,9 %).

/TOURBUS.RU