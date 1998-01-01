Новости В столице Чили введено чрезвычайное положение Генконсульство РФ в Чили, АТОР и туроператоры рассказали, как отражаются массовые акции протеста на находящихся в Сантьяго россиянах

С 14 октября в Чили продолжаются массовые беспорядки, к которым привело повышение цен на проезд в метро Сантьяго на 30 песо (примерно 30 рублей). Манифестанты громят станции метро, поджигают автобусы и машины. Не менее восьми человек погибли в ходе акций протеста в чилийской столице. Президент Чили Себастьян Пиньера в ночь на субботу объявил режим чрезвычайного положения в столице страны Сантьяго и ее окрестностях в связи с беспорядками. На улицы выведены подразделения армии и полиции, в то же время речи о введении комендантского часа пока не идет. Сообщается о задержании 180 человек, - информирует «Интерфакс». Генконсульство РФ в Чили между тем пока что не получало сведений о пострадавших в ходе протестов в стране россиянах."Сведений о пострадавших среди граждан России в ходе протестов в Чили в консульский отдел посольства не поступало", — говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в Twitter. Как отметили в Генконсульстве, на случай возникновения экстренных ситуаций с гражданами РФ диппредставительство контактирует с местными правоохранительными органами. В дипмиссии призвали россиян, находящихся в Чили, "проявлять бдительность и в экстренных случаях связываться с консульским отделом". «Из-за введения комендантского часа было изменено расписание рейсов в аэропорте Сантьяго. Наши партнеры в Чили рассказывают, что некоторым туристам пришлось перенести вылет на другой день. Сейчас наших туристов в Чили нет», – сообщили в компании «Арт Тур», которую цитирует АТОР. «Чили не является массовым направлением для российского рынка. Это дорогое и далекое путешествие. Такие путевки бронируют только индивидуальные туристы. Наших клиентов в Чили сейчас нет. Следующий заезд (два человека) запланирован на воскресенье. Мы уже информировали туристов о ситуации в Сантьяго, далее будем ориентироваться по ситуации», – заявили в свою очередь в компании «Квинта Тур». «Участники рынка и их партнеры в Чили ожидают, что беспорядки прекратятся уже в течение 2-3 дней. Отметим, что обычно туристы проводят в Сантьяго не более 1-2 дней. После этого отдыхающие отправляются по выбранной программе в другие города Чили. На данный момент, по оценкам участников рынка, во всем Чили может находиться около 500 российских туристов как максимум», - сообщает АТОР. /TOURBUS.RU

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