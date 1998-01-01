Новости Тула пообещала "согреть" московских туристов Тульская область первой решила использовать возможности одноименной станции столичного метрополитена для привлечения туристов в регион

У столичной станции метро «Тульская» состоялась необычная рекламная акция, посвящённая туристическим ресурсам Тулы и Тульской области, - сообщает наш специальный корреспондент. «В Москве около полутора десятков станций метро, носящих имя более или менее популярных туристических направлений - «Калужская», «Тверская», «Дмитровская», «Минская» и другие, - рассказала зам. председателя комитета Тульской области по развитию туризма Елена Мартынова. - Но мы первые, кто стал использовать возможности московского метро — а им в день, как известно, пользуются более 8 млн человек в день». В западном вестибюле станции установлен портал, ведущий на Казанскую набережную реки Упы — она является одним из самых посещаемых туристических объектов Тулы. Кроме того, в переходах установлены рекламно-информационные щиты со слоганами «Замело? Задуло? Всех согреет Тула!» и т. п., посвящённые туристическим ресурсам Тулы и Тульской области. В здании ТЦ «Тульский» (50 м от станции метро) открыт небольшой фирменный магазин, в котором можно приобрести тульские пряники, белёвскую пастилу и изделия народных промыслов. Тула и Тульская область — один из самых интенсивно развивающихся в туристическом отношении регионов России. Турпоток в регион по сравнению с 2016 годом вырос почти в полтора раза, достигнув минувшем году 828 тыс. человек. Весьма существенную роль в прогрессе тульской туристической отрасли сыграла резко выросшая в последние годы транспортная доступность Тулы — время в пути на машине от МКАД составляет менее двух часов, кроме того, до Тулы курсирует скоростной электропоезд «Ласточка». Особенно заметны достижения туристической отрасли на примере собственно Тулы — новогодней столицы России 2018/2019, где только в последние годы полностью завершено превращение в туристическую зону Тульского кремля (20 сентября будущего года будет отмечаться его 500-летие), открытие для посещения прилегающей к нему Казанской набережной реки Упы, открытие в одном из старых заводских цехов уникального и предназначенного для обучения, работы и творчества индивидуального кластера «Октава». Нынешним летом в рамках первого фестиваля искусств «Кремлёвские сезоны» в Тульском кремле впервые была исполнена опера в формате open-air («Царская невеста» Римского-Корсакова). Кроме того, в будущем году должно быть завершено создание музейного квартала вокруг начинающейся у кремля Пятницкой (ныне — Металлистов) улицы. «Но тульский регион — это не только областной центр. Посетив магазин в ТЦ «Тульский», потенциальный турист может многое узнать, например, и о городе Белёве, который известен, между прочим, не только знаменитой «прохоровской» пастилой, - считает сотрудник белёвского музея «Старые традиции» Константин Голощапов. - Белёвское кружево ничуть не хуже вологодского или елецкого. А возрождаемая ныне белёвская глиняная игрушка сегодня не известна практически никому!» Белёвская игрушка существует как промысел приблизительно с XIII века, но его реальное возрождение началось лишь около десяти лет назад. Наиболее популярный сюжет - «Белёвская барышня», причём на её шляпе должен быть обязательный свистящий петушок. Идеальным вариантом, по мнению г-на Голощапова, было бы приобретение в таком тульском «анклаве» туристических путёвок в Тулу, Белёв и другие малые города Тульской области. Но это — дело будущего. /TOURBUS.RU

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