Новости Петербург надеется на прямой рейс в Хошимин и рассчитывает на богатых вьетнамских туристов В ходе состоявшегося в Северной столице форума по въездному туризму были названы основные причины, тормозящие увеличение турпотока между Россией и Вьетнамом

В рамках состоявшегося 20-21 октября в Северной столице форума по въездному туризму из Вьетнама обе стороны высказали уверенность в перспективности прямого регулярного авиасообщения. Причем основана она не только на желании наконец-то связать по воздуху города-побратимы Петербург и Хошимин (Сайгон), но и на трезвом экономическом расчете. Говоря о взаимных турпотоках, председатель совета директоров компании «Сайгонтурист» Фам Хюн Бинь удовольствия не скрывал: по его словам, в 2018-м во Вьетнаме побывало более 600 тыс. россиян, а за 9 месяцев 2019-го – уже свыше 500 тыс. «Мы представляем друг для друга значительный интерес: рост потока гостей из России во Вьетнам продолжается (в этом году - +5%), а только в Хошимине их побывало уже более 100 тыс. - заявил он. – И очевидно, что наличие прямого рейса между нашими городами могло бы еще более значительно увеличить поток туристов в обе стороны». В свою очередь, Вячеслав Калганов, заместитель председателя петербургского Комитета по внешним связям, подчеркнул: для более успешного развития отношений нужен не только прямой регулярный рейс, но и появление в Северной столице представительства города-побратима. «Принципиальное решение по этому поводу на уровне глав регионов уже принято, наша задача – его реализовать, - сообщил он. – А в том, что мы можем достичь реальных взаимовыгодных результатов, сомнений нет». Причем это как раз тот случай, когда интерес и вправду взаимен. Статистика направления такова: из 50 тысяч вьетнамцев, бывающих в течение года в Петербурге, лишь две тысячи прилетают в наш город прямиком - остальные прибывают из других регионов России. А горожане, желающие побывать во Вьетнаме, чаще всего добираются туда «окольными путями» через Москву, Доху или Дубай, поскольку Петербург и Вьетнам связывают только сезонные чартеры в Нячанг. В результате значительная часть пассажиров (в т. ч. отправляющихся не только в «пляжные» туры) вынуждена лететь с пересадками, которые нередко значительно снижают интерес к поездке. «Для нас это направление является стратегически важным и имеет большой потенциал развития, поскольку обеспечено спросом», - подтвердила и представитель аэропорта Пулково Ольга Зубова. По ее оценке, оно вполне созрело для того, чтобы на нем появился прямой регулярный рейс. А один из российских участников форума даже с сожалением заметил, что «Вьетнамские авиалинии» летают не только в Москву, но и в Краснодар, тогда как в Петербург у них рейса почему-то нет». Анализируя «тормоза» направления, Александр Горохов, глава Союза национальных и международных туристских информационных организаций, назвал три основных проблемы для Петербурга - это отсутствие прямого авиарейса, непопадание Вьетнама в список 53 стран, граждане которых получили право приезжать в СПб и Ленобласть по электронной визе, а также недостаток продвижения России на вьетнамском рынке. «О широких возможностях отдыха в нашей стране там сейчас мало знают, - считает он. – Это тем более странно, если учесть, что каждый приезжающий к нам вьетнамец в среднем тратит $1,47 тыс., тогда как японец только $1,1 тыс.». По его оценке, в нашей стране должны быть очень заинтересованы не только в расширении возможностей отдыха россиян во Вьетнаме, но и в увеличении обратного потока гостей, поскольку в Россию едут, как правило, достаточно состоятельные граждане Вьетнама. В рамках форума его участники с вьетнамской стороны смогли познакомиться с широким спектром предложений Петербурга. В частности, перед ними выступили руководители ряда музеев, туристических компаний и ведомств, которые представили гостям возможности экскурсионного, медицинского, водного и других видов туризма в городе на Неве. Кроме того, представители турбизнеса Вьетнама смогли познакомиться с туристическим потенциалом Москвы и Великого Новгорода, а также лично убедиться в качестве сервиса и услуг, побывав на целом ряде объектов инфраструктуры Петербурга. В качестве логичного результата деловой встречи можно рассматривать и подписание соглашения о сотрудничестве между провинциальным вьетнамским курортом Шамшон и Петербургом. /TOURBUS.RU

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