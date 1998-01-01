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22 октября
В России могут начать строить свои круизные ледоколы и морские лайнеры
Очередное заседание Морской коллегии при правительстве России было посвящено развитию морского и яхтенного туризма в стране
Заседание Морской коллегии при правительстве России, которое на днях состоялось в Адмиралтействе города на Неве, оказалось почти целиком посвящено развитию морского и яхтенного туризма в стране. И некоторые из прозвучавших на нем инициатив стали весьма амбициозными, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.
При этом «Морской фасад» Петербурга готовится принимать суда длиной от 340 до 363 м, для чего требуется не только удлинить причальную стенку в порту, но и увеличить габариты судоходных путей, провести дноуглубление и укрепить стенки фарватера и дна.
«Предлагаем Минтрансу России рассмотреть возможность реализации второго этапа реконструкции этого пункта пропуска, который может быть включен в федеральную целевую программу «Государственная граница Российской Федерации на 2012-2021 годы», - сказал Александр Беглов.
А в качестве дополнительной стимуляции яхтенного туризма он предложил включить «Форт Константин» и в Перечень пунктов пропуска через государственную границу, имеющих право пропускать иностранцев с электронными визами.
Правда, каким образом иностранные яхтсмены станут добираться до Петербурга, губернатор не сообщил: в настоящее время из-за отсутствия пункта пропуска в Выборге или в другом месте российского побережья Балтики длительный переход из-за границы не могут осилить даже спортсмены, не говоря о туристах.
«Корпорация вполне может построить круизный лайнер, но из-за санкций, несмотря на весь обширный спектр мер господдержки, привлечь инвесторов достаточно сложно, - считает он. - Поэтому Севастополю нужен прямой госзаказ».
Кроме того, правительство Севастополя инициировало снятие пограничного режима в акватории Балаклавской бухты и хочет распространить этот опыт на другие акватории.
Что касается общей роли водного туризма, заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов сообщил, что «морские и речные круизы становятся наиболее популярным и развивающимся видом путешествий со значительным мультипликативным эффектом». По его словам, перевозки пассажиров на внутреннем водном транспорте осуществляются в 43 регионах России, а на морском транспорте - в 10 регионах страны, благодаря чему в 2018-м водным транспортом было перевезено более 12 млн пассажиров.
/TOURBUS.RU
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