Новости В России могут начать строить свои круизные ледоколы и морские лайнеры Очередное заседание Морской коллегии при правительстве России было посвящено развитию морского и яхтенного туризма в стране

Заседание Морской коллегии при правительстве России, которое на днях состоялось в Адмиралтействе города на Неве, оказалось почти целиком посвящено развитию морского и яхтенного туризма в стране. И некоторые из прозвучавших на нем инициатив стали весьма амбициозными, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.



Как и можно было ожидать, «первую скрипку» на заседании играл Петербург как наиболее продвинутый в стране по части круизного судоходства и яхтенного туризма. В частности, губернатор Северной столицы Александр Беглов подчеркнул, что развитие круизного судоходства в Петербурге идет успешно благодаря давно действующему для пассажиров круизных судов режиму 72 часов без визы: за 2018 год на лайнерах и паромах в город на Неве прибыло 878 тыс. человек. При этом «Морской фасад» Петербурга готовится принимать суда длиной от 340 до 363 м, для чего требуется не только удлинить причальную стенку в порту, но и увеличить габариты судоходных путей, провести дноуглубление и укрепить стенки фарватера и дна.



Однако если с круизным судоходством в Петербурге все в порядке и в этом сегменте морского туризма он легко может соревноваться с соседями по Балтике, с яхтенным все гораздо хуже. Александр Беглов сообщил, что единственный в городе пункт пропуска маломерных судов через границу «Форт Константин» в лучшем случае ежегодно обслуживает до 475 судов, на которых прибывает до 2 тыс. человек. «Для сравнения, Турку посещают около 16,3 тыс., а Таллин - не менее 10,5 тыс. яхтенных туристов», - констатировал глава Петербурга, предложив реконструировать пункт пропуска через госграницу для маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов. «Предлагаем Минтрансу России рассмотреть возможность реализации второго этапа реконструкции этого пункта пропуска, который может быть включен в федеральную целевую программу «Государственная граница Российской Федерации на 2012-2021 годы», - сказал Александр Беглов. А в качестве дополнительной стимуляции яхтенного туризма он предложил включить «Форт Константин» и в Перечень пунктов пропуска через государственную границу, имеющих право пропускать иностранцев с электронными визами. Правда, каким образом иностранные яхтсмены станут добираться до Петербурга, губернатор не сообщил: в настоящее время из-за отсутствия пункта пропуска в Выборге или в другом месте российского побережья Балтики длительный переход из-за границы не могут осилить даже спортсмены, не говоря о туристах.



Однако наибольшие вопросы вызвали другие инициативы, прозвучавшие на заседании Морской коллегии при Правительстве РФ. В частности, Петербург заявил о желании построить собственный ледокол для обеспечения круглогодичного пассажирского круизного судоходства, а врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев предложил обеспечить «Объединённую судостроительную корпорацию» госзаказом на строительство круизного лайнера класса река-море для Севморпорта, который будет курсировать в Азово-Черноморском и Волго-Донском бассейне. «Корпорация вполне может построить круизный лайнер, но из-за санкций, несмотря на весь обширный спектр мер господдержки, привлечь инвесторов достаточно сложно, - считает он. - Поэтому Севастополю нужен прямой госзаказ». Кроме того, правительство Севастополя инициировало снятие пограничного режима в акватории Балаклавской бухты и хочет распространить этот опыт на другие акватории. Что касается общей роли водного туризма, заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов сообщил, что «морские и речные круизы становятся наиболее популярным и развивающимся видом путешествий со значительным мультипликативным эффектом». По его словам, перевозки пассажиров на внутреннем водном транспорте осуществляются в 43 регионах России, а на морском транспорте - в 10 регионах страны, благодаря чему в 2018-м водным транспортом было перевезено более 12 млн пассажиров. /TOURBUS.RU

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