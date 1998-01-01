Новости В следующем десятилетии туристы будут путешествовать в необычные места в компании домашних животных Сервис Booking.com представил результаты масштабного исследования тенденций развития туризма после 2020 года, проведенного в 29 странах, включая Россию

Российские путешественники в следующем десятилетии будут посещать менее популярные города и выбирать необычные средства передвижения, показало исследование туристического сервиса Booking.com, которое получил наш портал. Всего в опросе приняли участие 22 тысячи туристов из 29 стран, в том числе около тысячи респондентов из России. Согласно исследованию, после 2020 года путешественники все чаще будут отказываться от поездок в популярные города, страдающие от избытка гостей. "Больше половины (56%) респондентов из России желают внести свой вклад в сокращение потока туристов по востребованным направлениям. Столько же опрошенных отметили, что готовы поменять планы и отправиться в похожие, но не такие популярные регионы, если будут уверены, что нанесут меньше вреда экологии", — говорится в исследовании. Другой тренд – рост числа сервисов с искусственным интеллектом, предлагающих направления для поездок, достопримечательности и варианты досуга на основе личных предпочтений, предыдущих путешествий и других факторов, таких как погода и популярность места. "Все больше туристов в 2020 году будут отказываться от погони за новыми впечатлениями в пользу размеренного отдыха. Так, 65% путешественников из России не против потратить больше времени, добираясь до места отдыха, если при этом смогут воспользоваться уникальным видом транспорта – например, историческим поездом", — отметили в Booking.com. Еще один тренд – поездки в места, где сосредоточены разные варианты досуга и интересные достопримечательности. "Вместо того, чтобы посвящать свое время определенному занятию, путешественники будут стараться успеть посмотреть как можно больше в одном месте – о таком желании заявили 65% россиян. Среди новых направлений, которые сочетают красивые пейзажи, пляжи и исторические памятники — Монтевидео (Уругвай), Ильябела (Бразилия) и Наха (Япония)", — сообщили в пресс-службе. В новом десятилетии туристы будут чаще путешествовать с питомцами. "Так, 32% опрошенных владельцев домашних животных из России сказали, что выбирают места для отпуска исходя из возможности взять с собой питомца. При этом 39% респондентов готовы заплатить больше за отель, где гарантированно можно разместиться с животным", — рассказали в Booking.com. Также в 2020 году станут популярными поездки, в которые бабушки и дедушки будут путешествовать со своими внуками или в одиночку. "Представители старшего поколения сегодня более здоровы, энергичны и легки на подъем. Почти половина (48%) путешественников из России планируют отправляться в увлекательные поездки после выхода на пенсию, а 27% опрошенных отмечают, что длительные путешествия могут быть интересны людям в любом возрасте", — отметили в пресс-службе. Кроме того, в новом десятилетии туристы будут уделять больше внимания местной кухне в разных странах. "Любителей гастрономических путешествий привлекают нетуристические заведения, популярные среди местных. Для многих людей выбор направления и времени путешествия будет зависеть от того, смогут ли они забронировать столик в одном из ресторанов аутентичной кухни, где все расписано на несколько месяцев вперед", — добавили в компании. /TOURBUS.RU

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