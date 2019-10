Новости 60% российских туристов выбирают all inclusive Компания Aviasales провела исследование отпускных предпочтений 72 тысяч российских туристов

Около 40% российских путешественников чередуют самостоятельно организованные экскурсионные поездки с пляжным отдыхом в отелях с системой "все включено", еще 20% отдыхают только в отелях all inclusive, показал опрос, проведенный компанией Aviasales. "В опросе приняли участие 72 тысячи россиян. Выяснилось, что 40% из них предпочитают организовывать отдых самостоятельно, а еще 40% чередуют такие поездки с покупкой туров в отели с системой "все включено", — отметил PR-директор сервиса Янис Дзенис. По его словам, туристы, предпочитающие оба варианта отдыха, отметили, что выбор зависит от направления и бюджета. Например, некоторые путешественники покупают путевку на Кубу и Ямайку, так как считают, что это дешевле, чем лететь самим. Другие предпочитают туры на Мальдивы и в Эмираты. При этом такие туристы чередуют отдых в all inclusive с поездками, которые они организуют сами. "Еще 40% путешественников рассказали, что ездят только в самостоятельные поездки. Так, например, одна семья съездила в отель с all inclusive и поняла, что такой отдых им не подходит. Кто-то не привык путешествовать в группе: "не надо ждать гидов и людей из автобуса, сел в машину, поехал, куда ни один гид не завезет, остановился, где захотел и сделал столько фотографий, сколько душе угодно", — добавил г-н Дзенис. Как показал опрос Aviasales, еще 20% респондентов проводят отпуск только в отелях "все включено". Основная цель таких путешественников — "вкусно поесть, выпить и полежать на пляже", а также чтобы все было организовано от и до: встреча в аэропорту, экскурсии с трансфером из отеля и русскоязычный персонал в гостинице. Многие выбирают такой отдых еще и потому, что не владеют иностранными языками. Напомним, что ранее в августе владельцы торговых точек и кафе в турецкой Аланье высказались за отмену системы "все включено" в отелях из-за серьезных убытков, сообщает газета Yeni Alanya. "В 2019 году отели Аланьи были переполнены туристами, но магазины пустовали из-за того, что, проживая по системе "все включено", гости почти не покидают гостиниц", — заявил тогда президента Палаты торговцев и ремесленников Аланьи Нури Демира. Отметим, что представители малого бизнеса Турции уже не первый раз выступают с предложением отменить систему «все включено». Один из аргументов – что она не дает туристам познакомиться с настоящей культурой Турции. При этом отельеры и туроператоры не поддерживают подобные заявления, так как опасаются оттока туристов в другие страны, если это предложение будет принято. Так, год назад Конфедерация торговцев и ремесленников Турции (ТЭСК) выступила с очередным заявлением, в котором формат «все включено» назван «уничтожающим аутентичность Турции, местную торговлю и не дающим возможность иностранным туристам узнать турецкую кухню и другие специалитеты». ТЭСК призвала отельеров Турции отказаться от all inclusive, а государству - законодательно поддержать эту инициативу. А весной этого года турбизнес Кемера предложил «вывести» иностранного гостя за пределы отеля, предложив ему отправиться в специальную торгово-развлекательную зону – с ресторанами, кофейнями, сувенирными и продуктовыми лавками, магазинами и прочими торговыми точками, сохранив при этом за ним питание на «все включено» по специальному браслету. Однако большинство опрошенных нами экспертов посчитали это предложение утопичным. Между тем Сергей Толчин, исполнительный директор туроператора «Интурист», считает, что «данная система сейчас является одним из основных конкурентных преимуществ для отелей Турции, что обеспечивает высокий трафик и популярность ее курортов. Там сейчас уже действует несколько десятков различных систем питания, которые можно отнести к ALL, но фактически каждый отель имеет свою систему, описание которой доступно при бронировании отеля. Туристы едут туда, где им комфортнее». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка