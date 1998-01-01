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Выяснилось, сколько россиян выбирает тур в последний момент

Компания Skyscanner выяснила, как наши туристы готовятся к предстоящему путешествию

Портал по поиску авиабилетов, отелей и прокату автомобилей Skyscanner опросил 1,3 тыс. путешественников, чтобы выяснить, как готовятся и чего ждут от поездок россияне.

По данным опроса, более половины респондентов (56%) придерживаются золотой середины — заранее выбирают несколько обязательных пунктов программы, а затем импровизируют, ориентируясь на настроение и обстоятельства.

Спонтанности и экспериментам предпочтение отдают четверть опрошенных: 16% из них не планируют ничего заранее и с удовольствием гуляют «куда глаза глядят», остальные 9% готовятся дома по мере возможности, а с местностью знакомятся с помощью опытного гида.

Но есть среди наших соотечественников и такие, кто ездит в отпуск, вооружившись рекомендациями до зубов и имея детальный маршрутный лист на каждый день путешествия – их 19%.

Также опрос показал, что среди мужчин формат спонтанных путешествий популярнее, чем среди женщин — первые чаще отправляются в поездки, не готовясь заранее (20% против 15%).

Анхель Гирадо, старший менеджер по маркетингу Skyscanner в России и Европе, отметил, комментируя результаты опроса: «Любой подход к путешествиям хорош, главное — знать о преимуществах каждого. Обычно те, кто скрупулезно готовятся к путешествиям, начинают делать это заранее. И тут, конечно, работает золотое правило: чем более заблаговременно бронировать авиабилеты и жилье, тем больше можно сэкономить.

Особенно остро это ощущается при выборе популярных направлений и пиковых периодов для поездок – Нового года, майских праздников и августа.

Но и спонтанное путешествие не обязательно значит дорогое. Если выбирать не пиковые или праздничные дни, ехать туда, где в данный момент не сезон, отслеживать скидки авиакомпаний, то можно отловить очень привлекательные предложения. Это же касается и жилья: нередко в системах бронирования попадаются отличные скидки на аренду жилья в последний момент».

/TOURBUS.RU