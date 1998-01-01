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25 ноября
Эксперты применили новую технологию расчета загруженности туристических направлений

Аналитики компании Columbus Direct составили рейтинг направлений, исходя из количества туристов на квадратную милю


Рейтинги, в которых отражена общая посещаемость туристических локаций, будь то курорты, города или острова, не всегда в полной мере отражают подлинную картину загруженности этих направлений, - сообщает АТОР.

Например, Бангкок, который несколько лет подряд удерживает звание самого посещаемого города в мире, в пересчете на плотность туристического потока отнюдь не является лидером: он за пределами первой десятки альтернативного рейтинга самых посещаемых туристических направлений мира, исходя из количества туристов на каждую квадратную милю (1 кв. миля = 2,59 кв. км). 

 

ТОП-20 самых перегруженных туристами направлений, исходя из площади локаций и ежедневного количества туристов, составили эксперты исследовательской компании Columbus Direct.

В этот список по итогам 2018 года вошли многие направления, вклад в «загрузку» которых внесли и российские туристы.

 

Итак, в первой  пятерке – два азиатских направления и три европейских города.

Самым загруженным направлением мира в 2018 году, согласно рейтингу Columbus Direct, стал остров Пхукет в Таиланде.

При 9,29 млн посетителей в год (в среднем это 25 452 посетителя в день) этот тайский курорт имеет наибольшее количество посетителей, чем любая другая туристическая локация мира. Показатель плотности туристов здесь таков: 5 090 туристов на одну квадратную милю.

 

На втором месте Пальма-де-Майорка в Испании (2918 туристов на 1 кв. милю), на третьем – Паттайя  (2762), четвертый – Париж (1174), а замыкает пятерку Барселона (605).

 

В Бангкоке, который принимает ежегодно на 10 млн туристов больше, чем Пхукет, из-за его размеров плотность туристов меньше, чем на Пхукете: всего лишь 91 турист на квадратную милю (12 место в рейтинге).

Схожая картина и по Лондону: британская столица вторая в мире по совокупному числу  туристов (19,83 млн), однако в рейтинге туристической плотности Лондон всего лишь на 13 месте (89 туристов на 1 квадратную милю).

 

Анталья, популярный турецкий курорт, с показателем 47 туристов на квадратную милю, разместилась на 16 позиции, опережая, между прочим, Токио (39), Дубай (27), Стамбул (14) и Бали (10).

 

ТОП-20 САМЫХ ЗАГРУЖЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МИРА

  1. Пхукет (5069 туристов на 1 квадратную милю)

  2. Пальма-де-Майорка (2918)

  3. Паттайя (2762)

  4. Париж (1174)

  5. Барселонa (605)

  6. Куала-Лумпур (367)

  7. Милан (344)

  8. Осака (268)

  9. Сингапур (127)

  10. Нью-Йорк (119)

  11. Сеул (112)

  12. Бангкок (91)

  13. Лондон (89)

  14. Гонконг (58)

  15. Мекка (50)

  16. Анталья (47)

  17. Токио (39)

  18. Дубай (27)

  19. Стамбул (14)

  20. Бали (10)

/TOURBUS.RU


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