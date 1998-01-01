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Эксперты применили новую технологию расчета загруженности туристических направлений

Аналитики компании Columbus Direct составили рейтинг направлений, исходя из количества туристов на квадратную милю

Рейтинги, в которых отражена общая посещаемость туристических локаций, будь то курорты, города или острова, не всегда в полной мере отражают подлинную картину загруженности этих направлений, - сообщает АТОР.

Например, Бангкок, который несколько лет подряд удерживает звание самого посещаемого города в мире, в пересчете на плотность туристического потока отнюдь не является лидером: он за пределами первой десятки альтернативного рейтинга самых посещаемых туристических направлений мира, исходя из количества туристов на каждую квадратную милю (1 кв. миля = 2,59 кв. км).

ТОП-20 самых перегруженных туристами направлений, исходя из площади локаций и ежедневного количества туристов, составили эксперты исследовательской компании Columbus Direct.

В этот список по итогам 2018 года вошли многие направления, вклад в «загрузку» которых внесли и российские туристы.

Итак, в первой пятерке – два азиатских направления и три европейских города.

Самым загруженным направлением мира в 2018 году, согласно рейтингу Columbus Direct, стал остров Пхукет в Таиланде.

При 9,29 млн посетителей в год (в среднем это 25 452 посетителя в день) этот тайский курорт имеет наибольшее количество посетителей, чем любая другая туристическая локация мира. Показатель плотности туристов здесь таков: 5 090 туристов на одну квадратную милю.

На втором месте Пальма-де-Майорка в Испании (2918 туристов на 1 кв. милю), на третьем – Паттайя (2762), четвертый – Париж (1174), а замыкает пятерку Барселона (605).

В Бангкоке, который принимает ежегодно на 10 млн туристов больше, чем Пхукет, из-за его размеров плотность туристов меньше, чем на Пхукете: всего лишь 91 турист на квадратную милю (12-е место в рейтинге).

Схожая картина и по Лондону: британская столица вторая в мире по совокупному числу туристов (19,83 млн), однако в рейтинге туристической плотности Лондон всего лишь на 13-м месте (89 туристов на 1 квадратную милю).

Анталья, популярный турецкий курорт, с показателем 47 туристов на квадратную милю, разместилась на 16-й позиции, опережая, между прочим, Токио (39), Дубай (27), Стамбул (14) и Бали (10).

ТОП-20 САМЫХ ЗАГРУЖЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МИРА

Пхукет (5069 туристов на 1 квадратную милю) Пальма-де-Майорка (2918) Паттайя (2762) Париж (1174) Барселонa (605) Куала-Лумпур (367) Милан (344) Осака (268) Сингапур (127) Нью-Йорк (119) Сеул (112) Бангкок (91) Лондон (89) Гонконг (58) Мекка (50) Анталья (47) Токио (39) Дубай (27) Стамбул (14) Бали (10)

/TOURBUS.RU